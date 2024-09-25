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加學費｜53直資學校平均加4.7%學費創疫後新高　女拔轉制19年首度加價

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 10 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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傳統名校拔萃女書院獲批上調學費。

【直資學校 / 加學費 / 教育局 / 拔萃女書院】直資學校學費加風持續，全港53間直資學校（佔67%）獲教育局批准於新學年加學費，整體直資學費平均加幅為4.76%，創近5年新高。

傳統名校拔萃女書院轉制直資19年首度加學費，按年加約5%至4萬元，校方解釋是受累積通脹影響。全港加幅最高的聖保羅男女中學，已是連續兩年加學費1成，中一學費升至近8萬元。

目前全港有70間直資學校（包括9間中學暨小學分開計算）。教育局今日（25日）公布，截至上月底收到53間直資學校調整2024/25學年學費申請，最終全數獲批，比去年的48間多出1成。直資學費平均加幅為4.76%，比去年的4.09%，上升0.67個百分點，亦是2020年新冠疫情以來最高。

升中面試丨傳統名校盛產狀元　直資拔萃女書院中一面試實錄

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自2005/06學年起由津校轉制直資的拔萃女書院，過去19年學費均維持在全年3.8萬元，曾在2020年公布擬加學費至4萬元，但最終因疫情而放棄申請加價，最終延後4年、在今年才申請加學費並獲批，上調至4萬元，按年加2,000元、升幅5.26%。

女拔回覆本報表示，該校轉制進入第20年才首度加學費，是受到多年來累積通脹影響，各項課外活動如學生接觸機械人及無人機等費用成本日漸增加，故「是時候」加學費。校方亦引述校長劉靳麗娟經常說「沒有學生因為家庭經濟負擔問題而無法在女拔讀書」，校方強調已提供足夠獎助學金，至於來年會否再加學費，則需再審時度勢。校方曾在5月回覆傳媒查詢表示，過往有賴校長「持家有道、審慎理財」，才能在長凍結學費下，維持課程及設備質素。

單計中一及小一學費，全港直資學校以聖保羅男女中學及其附屬小學學費加幅最高，該校中一及小一學費去年已上調1成，今年獲准再加1成，中一學費增至79,700元，小一則增至77,800元。

其次是福建中學附屬學校學費上調至42,000元，按年增8.25%，校長徐區懿華解釋主因是通脹、STEAM課程教材及培訓提升。福建中學亦加7.91%至23,200元。

其他傳統名校方面，聖保羅書院學費獲准加6.67%，中學及小學分別加至44,000元及32,000元；協恩中學學費加5.59%，至41,350元；英華書院及英華小學分別加5.42%及5.56%，全年學費增至25,300元及19,000元；德望學校則加5%至36,750元；拔萃男書院及附小學費則上調3.5%，中一及小一學費分別增至59,860元及55,000元。

另外，教育局接獲73間私立學校及65間國際學校申請加學費，除了1間國際學校申請不獲批准，其餘申請均已獲批准，私校及國際學校平均加幅分別為5.36%及4.53%。

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