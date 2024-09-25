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台灣男團｜Lollipop棒棒堂解散15年復出 同居錄新團綜掀回憶殺

娛樂

撰文： 吳霆俊

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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久違15年，Lollipop棒棒堂終於合體拍新團綜。（superawayne＠Instagram）

吼吼吼吼吼！解散15年的台灣男團Lollipop棒棒堂終於回歸喇！日前6子正式宣佈重組復出，更開拍新團綜《來吧！哪裡怕》，紀錄同居生活！

由敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、阿緯（劉峻緯）、威廉（廖亦崟）、小傑（廖允杰）、王子（邱勝翊）出身自綜藝節目《模范棒棒堂》，於2006年正式組成Lollipop棒棒堂出道。

歌影視三棲活躍發展的6子，當時在中韓台掀起一陣偶像旋風，更曾攻港於紅館開唱。可惜於2010年因合約問題分道揚鑣，拆成Lollipop@F及JPM兩隊男團，由共同打拼的兄弟變成敵對組合，不和傳聞亦屢見不鮮。

棒棒堂近年經常聚會。（superawayne＠Instagram）

6子重新聚頭，緣自於齊人出席節目製作人B2的婚禮。自此便恆常聚會，至近年經常傳出重組傳聞，不少粉絲高呼希望棒棒堂再開演唱會，至今終於夢想成真。

今次團綜《來吧！哪裡怕》由成員威廉擔任製作人，威廉受訪時稱逐一致電邀請成員參與，而6人各有工作，要夾期拍節目亦相當困難。而現已淡出娛樂圈成「點心大亨」的人父阿緯則笑言被威廉「情勒」成功，最終促成是次合體。

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雖然在社交平台不時看見6子相聚，但在螢光幕上合體亮相，並重新以Lollipop棒棒堂的身分與大家見面，足足隔了15年。隊長敖犬在社交平台上感性發言：「我們之間，不會有該邊（改變）。分開15年終於合體啦🍭🍭🍭🍭🍭🍭新節目《來吧！哪裡怕》期待起來✌🏻」，王子亦指：「今天ㄧ起回到過去了，不知未來會如何～就ㄧ起哪裡怕吧💪」

合體拍團綜是第一步，6子亦對開演唱會、出新作持開放態度。各位Lollipop棒棒堂老粉絲集合，一起期待重組後的團體發展吧！

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