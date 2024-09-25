天價電費｜港男收逾$9000天價電費單　懷疑被偷電真相揭1電器惹禍

▲ 港男收逾$9000天價電費單，懷疑被偷電，真相揭1電器惹禍。

【電費/天價電費單/慳電法】電費問題一直讓人頭痛。除了長開冷氣，原來其他家電令電費上升。近日有港男在網上分享一張逾9千元的電費單，卻不知道當中原因，他曾懷疑被人勾線偷電，詢問網民意見後，他猜測平日常開的電熱水爐。

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天價電費單｜港男收逾$9000電費單 懷疑被偷電

該名港男於社交平台Threads上載一張港燈電費單的照片，圖中顯示該電費帳單為$9134，分為8月及9月兩期，8月的電費為$4814，而9月則是$4316。樓主對昂貴的電費感到疑惑，懷疑「係咪比人偷電，點解咁貴」，並補充該單位為自己經營的健身室，面積約1,600呎，共有4部冷氣機，每日運作約8小時，單位內的兩個廁所都是使用電熱水爐，並且長開。

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▲ 網民收$9134電費單，分為8月及9月兩期，8月的電費為$4814，而9月則是$4316。（Threads@sunny.fithealth）

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天價電費單｜網民分析電費貴原因 直指電熱水器長開食電

帖文引來網民討論，不少人幫事主找出電費貴的原因，有人分析最耗電的家用電品，「令屋企電費最貴電器得2樣，一係制冷一係制熱，即係冷氣機／電熱水爐／電磁爐／雪櫃／暖爐」、「不用懷疑，就係電熱水器長開。如果你飲水的電熱水爐都係長期保溫，都係食電怪」、「搵人check下總制內嘅電網」、「電器太舊都會好食電」。

事主其後歸納一眾網民意見後，認為是電熱水爐長開所致，「多謝Threads各位解答，幫我搵到原因，應該係我電熱水爐，24小時長開先咁貴，我仲交咗兩年咁貴嘅電費」。

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天價電費單｜專家分享6大慳電法 每年可慳逾3千電費

除了電熱水爐耗電量高外，有不少電器也是使電費增加的原因，英國消費者組織專家Emily Seymour曾指出6大慳電法，每年可節省高達384英鎊（約3,485港元）電費。

1.儲夠衣服才使用洗衣機

如果想節省洗衣機的電費開支，應盡量儲夠衣服，至80%滿才開機洗衫。另外，除非衣服有明顯污漬，否則以30度水溫洗衫經已足夠；如將水溫調至更低的20度，每年更可節省24英鎊（約218港元）電費。

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2. 晾衫代替乾衣機

在戶外晾衫，每年可省下近千元電費。如必需使用乾衣機，每次乾衣後都要清潔隔棉網，縮短乾衣時間；也可考慮更換成具能源效益的乾衣機型號。

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3. 洗碗機要裝滿

使用洗碗碟機的環保模式，每年可節省15英鎊（約136港元）電費。同時開機前要確保內裡已裝滿碗碟，以免浪費電力。雖然手洗碗碟看似更能慳電，不過變相有機會增加水費開支。

4. 保持雪櫃冰格乾淨，避免結冰

要記期清潔雪櫃的冷凝器管道，因管道上的灰塵會影響雪櫃的冷卻，增加用電量。如雪櫃門的膠邊出現老化，亦要盡快更換，以確保冷空氣不會漏出，而冰格結冰也會令雪櫃用電量大增，所以要適時為冰格除霜。

5. 以氣炸鍋取代焗爐

一次過焗煮大量食物有助節省電費，例如一次過烹煮一星期分量的食材，避免分開多次使用焗爐，亦可選用較小型的電器代替焗爐，如空氣炸鍋或組合微波爐等。

6. 選用智能中央暖氣控制

使用智能中央暖氣控制亦能為家庭省下不少電費。英國《太陽報》曾計算，選用智能中央暖氣的家庭每年可平均省下164英鎊（約1,488港元）的電費開支。

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