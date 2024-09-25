建造成本｜本港建造成本屬亞洲之冠　劉國勳倡當局建立中央採購模式

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據發展局日前上載的文件，本港的工程建造成本為亞洲區中最高，發展局正檢討現行採購模式及審批流程等，以控制成本。立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會今日舉行會議，立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會副主席劉國勳關注，在材料、審批程序等範疇是否有短期措施可即時採納，建議政府在採購材料，如石仔、鋼筋等及服務上，可盡快建立中央採購模式。

劉國勳指，現時工務工程經常出現「研究再研究」的情況，令工程進度拖慢，建議政府可採取早期承包商介入或設計與承辦的模式，讓具體工程的設計，可讓承建商及早參與，無需在不同階段重覆研究工作。

劉國勳認為，目前審批工序架床疊屋、工序繁多，希望當局引入更多專業認證，如目前升降機亦可由機電工程師簽名認證，在入則、繪圖的工序上，當局可考慮交由則師或測量師等相關專業人士認證。

目前一個工務工程涉及多個政府部門，劉國勳建議當局將一個工程交由一個政府部門全權負責和統籌，以加快程序，同時檢視過時的條例，各部門盡快就發展局所發的便利發展與協同工作通告做工作行動計劃，精簡重覆的程序，以多管齊下方式，加快工程進度和降低成本。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑表示，當局正考慮引入中央採購服務和材料的做法，如考慮探土工程、技術研究等；交由承包商負責該區的不同項目，亦會考慮有否空間。

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