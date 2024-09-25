  • 30°C
香港時間：2024925日 (三) 14:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

建造成本｜本港建造成本屬亞洲之冠　劉國勳倡當局建立中央採購模式

社會

發布時間： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

據發展局日前上載的文件，本港的工程建造成本為亞洲區中最高，發展局正檢討現行採購模式及審批流程等，以控制成本。立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會今日舉行會議，立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會副主席劉國勳關注，在材料、審批程序等範疇是否有短期措施可即時採納，建議政府在採購材料，如石仔、鋼筋等及服務上，可盡快建立中央採購模式。

劉國勳指，現時工務工程經常出現「研究再研究」的情況，令工程進度拖慢，建議政府可採取早期承包商介入或設計與承辦的模式，讓具體工程的設計，可讓承建商及早參與，無需在不同階段重覆研究工作。

劉國勳認為，目前審批工序架床疊屋、工序繁多，希望當局引入更多專業認證，如目前升降機亦可由機電工程師簽名認證，在入則、繪圖的工序上，當局可考慮交由則師或測量師等相關專業人士認證。

目前一個工務工程涉及多個政府部門，劉國勳建議當局將一個工程交由一個政府部門全權負責和統籌，以加快程序，同時檢視過時的條例，各部門盡快就發展局所發的便利發展與協同工作通告做工作行動計劃，精簡重覆的程序，以多管齊下方式，加快工程進度和降低成本。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑表示，當局正考慮引入中央採購服務和材料的做法，如考慮探土工程、技術研究等；交由承包商負責該區的不同項目，亦會考慮有否空間。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

知多啲

北部都會區｜古洞北／粉嶺北發展專用安置屋邨料明年3月入伙　提供約1800個單位
北部都會區｜古洞北／粉嶺北發展專用安置屋邨料明年3月入伙　提供約1800個單位
十一國慶｜旅監局料黃金周約925個內地團訪港　涉及3.6萬人次
十一國慶｜旅監局料黃金周約925個內地團訪港　涉及3.6萬人次
加學費｜53直資學校平均加4.7%學費創疫後新高　女拔轉制19年來首獲准加價
加學費｜53直資學校平均加4.7%學費創疫後新高　女拔轉制19年來首獲准加價
人工智能 發展局 劉國勳 建造 採購 亞洲 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係