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胃癌警號丨女子久咳有痰無胃痛　照胃鏡驚揭患胃癌【附6大常見胃癌症狀】

醫生診症室

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

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【胃癌／癌症／咳嗽／久咳／胃癌症狀／胃鏡檢查／照胃鏡】身體如長期出現一些小徵狀，切勿掉以輕心。近日有台灣醫生分享案例，指有一名60歲婦人長期咳嗽帶痰，檢查後證實患上胃癌。

最新影片：

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胃癌警號丨婦人長期咳嗽揭胃癌

台灣胰臟科醫生林相宏在其Facebook專頁分享一張胃鏡照片，附文分享該案例。他稱，早前收治了一名60歲婦人，該婦人長期有咳嗽帶痰的問題，曾到過其診所求醫，惟無法解決問題，認為或因胃酸倒流所致，遂到醫院作胃鏡檢查。醫生為她進行檢查，結果卻發現婦人患上早期胃癌，然而她卻沒有胃痛等相關症狀。

醫生根據胃鏡照片指出，正常的胃部「該有皺摺的地方該有皺摺，該有血管的地方該有血管，充氣該撐開的地方該撐開」，但如果像照片一樣，本來是有皺摺的位置變平，「皺褶就像是橋樑突然中斷一樣」，就意味著該處出現問題，有機會屬於腫瘤生長位置。

同場加映：

胃癌警號丨30歲投行女強人常胃痛揭患胃癌且已擴散 醫生教區分一般胃病VS胃癌

胃癌警號丨胃癌6大常見症狀

林醫生曾於其Facebook專頁指出胃癌有6大常見症狀：

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胃癌警號丨引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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