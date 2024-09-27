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減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑　靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【減肥／減肥秘訣/瘦身／男神／運動／肥胖／飲食／運動】只要有恆心！內地一名男子過去體重曾高達198磅，由於經常遭人恥笑，令他下定決定要努力減肥，最終透過兩招，成功在3個月極速瘦身、變身肌肉型男！事主笑言過和雖然辛苦，但瘦身後無論心態、生活及桃花運都開始變好了。

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Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？醫師拆解3大生髮穴位+食材

綜合內媒及《都市頻道》報道，該名浙江男子指自己過去體重曾高達198磅，除了有雙下巴、腰粗肚子大、皮膚較黑外，亦經常感到情緒焦慮、生活頹廢，他坦言當時經常受旁人異樣目光、亦時常被人嘲笑為「大肥宅」。

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減肥大作戰｜減肥後人生大轉變：開始桃花運變旺

頻頻遇上不愉快經歷，令事主開始下定決心改變，開始默默減肥。他開始嚴格控制日常飲食，實行「哪個熱量低我吃哪個」，另外亦堅持進行體能訓練，最終在3個月內極速減走55磅，全身肥肉都轉變成結實肌肉，體態及外表都猶如脫胎換骨，更被朋友稱為「帥哥蛻變」。

他坦言瘦身的過程極為辛苦，期間一直憑毅力堅持，減肥後他整個人都變得更加自信、心態亦更為積極向上，而他的社交生活亦隨此變得更豐富，桃花運開始變旺，笑言當初減肥，並未想象到會有這麼好的結果。

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減肥大作戰｜「三高二害」5大指標

台灣減重專科醫生許芷瑜在「初日診所」YouTube頻道發布影片，指一名29歲男子早前因為攻讀博士壓力很大，體重一度高達129公斤（約284磅），導致體檢數字異常，包括BMI 42.2，屬嚴重肥胖；血壓164/102mmHG，屬於高血壓；腰圍過粗有104厘米等。許醫生指，正常人體內的三酸甘油酯應該少於150dl，但男子卻高達224dl，健康情況讓人憂心。她提出「三高二害」5大指標，只要符合其中3項已屬代謝症候群，5項指標包括：

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減肥大作戰｜解構「211餐盤減肥法」

到底甚麼是「211餐盤減肥法」？台灣減重名醫宋晏仁解釋，我們可以將平日吃飯的餐盤或餐盒想像成4等份，並按照2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類的比例來控制飲食份量；他表示這種飲食法飽腹感較高，而且容易操作、適合長期執行，適合任何體質的人士，即使是糖尿病患者亦能放心實踐。

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