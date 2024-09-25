兒童健康丨小朋友係食肉獸點算好? 　營養師分享5招幫助均衡飲食

【兒童健康／食肉獸／小朋友／均衡營養】小朋友變「食肉獸」點算好？不少家長相信都曾為小朋友只食肉，不食菜而煩惱，想要解決煩惱？有營養師便分享了5大招數。

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註冊營養師張嘉文（Calvin）過去接受訪問時便指出小朋友偏食，很容易有過重或輕問題，他建議可先從飲食習慣入手，尤其要控制孩子的零食份量及食用時間，建議在正餐前一個半小時不要進食零食，以免影響胃口。

改善小朋友偏食5招：

與食物建立「朋友關係」，透過種植簡單蔬果，嘗試讓小朋友對食物有好感。

帶小朋友去超市 揀選食物，讓他們認識一下不同食物種類。

家長跟小朋友一起料理食物，如簡單製作三文治、花生醬、米紙卷，讓他們更想進食。

父母要以身作則，不要偏食。

多些讚賞孩子，令他們有更大動力食健康食物。

Calvin引述衞生署指出，兒童用餐時間維持半小內，大概30至45分鐘是最理想。食得太慢容易導致食物變冷，也會令營養產生變化，例如穀物類擺得太長會較難消化；一些食物中的營養素如維他命C亦會隨空氣慢慢流失。

要改善小朋友進食不吸收，Calvin認為家長應注意子女的飲食習慣，避免經常吃零食，而從營養學角度上可選擇「少食多餐」，嘗試每隔3小時讓孩子進食。定時定量的飲食方對，對過輕的小朋友尤其有效。

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