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垃圾屋︱26歲女租客「5年沒丟垃圾」　退租單位傳惡臭傢俱全報銷垃圾裝逾10車

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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26歲女租客「5年沒丟垃圾」　退租單位傳惡臭傢俱全報銷垃圾裝逾10車

【垃圾屋/租屋/惡臭/女租客/退租/深圳/網絡熱話】真是人不可貌相！近日，深圳一名房東向媒體控訴自己的悲慘遭遇，指單位租給了一個26歲漂亮女租客5年後，慘變垃圾屋，對方退租後遂人間蒸發。房東驗屋時驚見單位被垃圾塞爆，整間屋發黑傳惡臭，最終用時兩天兩夜、垃圾裝了10多車才清空，令房東崩潰不已。

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據内地媒體報道，深圳一名房東因出租單位惹上麻煩。2019年，一名26歲的女士向房東租屋，當時房東表示：「覺得她皮膚白白的，很漂亮」。於是，憑藉第一印象良好，房東便將單位租給了這名漂亮女租客。

單位囤5年垃圾傳惡臭：以為鬧命案

女租客在單位住了5年，近日告知房東不再續住。房東稱，原本要先點交驗屋後，才能退還押金6000元人民幣給女租客，但對方在告知退租後就直接消失，電話不通、短訊不回，就此人間蒸發。

無奈，房東獨自來到租屋處，結果打不開門；好不容易推開門，卻頓時被眼前的景象所震驚。只見原本乾净舒適的單位竟被大量垃圾塞爆，廚房、梳發、桌面、床上，每個角落都堆滿垃圾，包括有紙箱、垃圾袋、餐盒和衣物，充斥著惡臭。浴室廁所的白色地面變成黑色，房間内有大面積污垢，垃圾鋪滿地板，寸步難行。房東直言被「垃圾屋」嚇傻：

以為鬧命案了。

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用時兩天兩夜清空垃圾

最終，房東請來兩名清潔員，用時兩天兩夜，裝了十多車垃圾，才將單位空間還原。另外，由於單位不斷發臭，房東又將屋内所有傢俱全部丟掉，包括床、衣櫃等，無奈表示：「全部都不能用了，這些傢俱都不乾淨了！」，可謂血本無歸。

房東懷疑，女租客或許有心理疾病，坦言不願再面對這樣的事：

希望這件事能引起一些年輕人的注意，不要再出現這種問題。

事件曝光後，網民紛紛對房東表示同情，更直言垃圾屋的髒亂程度是「老鼠進去都要開導航」。

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