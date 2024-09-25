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學霸記者︳TVB新晉記者超強學歷背景曝光　港大學霸畢業傳統中小學名校

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/09/25 14:11

最後更新： 1 小時前

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TVB新晉記者陳尚萱以甜美笑容俘虜觀眾。

【TVB新聞/港大/學霸/協恩中學附屬小學/拔萃女書院/直資】TVB新晉女記者陳尚萱（Celine）最近在網上爆紅，皆因其甜美笑容俘虜觀眾！更被網民暱稱為「四萬萱」。即使食住風直播報導颱風摩羯，仍然繼續保持住微笑，專業態度令人敬佩！Celine做完無綫新聞後，更即時「轉頻道」做明珠台直播，大晒流利英語！原來Celine畢業於港大的新聞系，而中小學更是本港的傳統名校，從小就是一名學霸！

最新影片:

童學園
校長專訪｜金巴倫英文幼稚園孕育各界精英　採蒙特梭利教中英數培養自信新一代

有網民日前在社交網貼出一段影片，題為「香港｜無綫新聞電視台記者陳尚萱學霸一名」，內容是Celine在中秋當日正在維園準備採訪，而影片中，陳尚萱站在箱子上一手拿咪、一手拿電話，然後夾着咪拿出粉盒，當有人經過和她說話時，陳尚萱就禮貌地回應，並展示親切笑容，再輕微屈膝，非常有禮！

而當日Celine除了要為無綫新聞做直播外，還要為明珠台做直播，而兩台交接時，Celine不慎在明珠台說了廣東話，該短片又再被網民瘋傳，不過沒有被觀眾怪責，更獲大讚英文能力很好「新聞部果然出美女和才女。」

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而Celine亦因為網上爆紅而被起底，年約21歲的她，去年還是TVB的實習記者，到今年正式成為TVB新聞部一員。她曾就讀於協恩中學附屬小學及拔萃女書院，一直是資優生，香港大學新聞及策略傳播學畢業後，加入TVB新聞部後，由於英語流利，她被安排進行中英雙語報道。

傳統名校︱協恩中學附屬小學名人校友輩出

直資名女校協恩中學於1936年創校，位於九龍城區，小學部為協恩中學附屬小學，是一所資助小學，坐落34校網。協恩多年來盛產社會各界名人，包括前英華小學校長林浣心、前政治助理莫宜端、乒乓球運動員杜凱琹。而演藝界校友則有電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，還有一眾美女校友包括佘詩曼、鄧萃雯、陳淑蘭、鄭融、鄧卓殷、陳美詩等。

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星級名校丨佘詩曼母校曾誕DSE超級狀元　直資名校協恩中學面試攻略

傳統名校︱拔萃女書院

位於佐敦的拔萃女書院，是全港頂尖的Band1直資女校，所有學科均以英語授課（中國語文科及中文相關的科目除外），其辦學宗旨是為學生提供理想的學習環境、充實和愉快的學習機會，冀在現今多變的教育環境中，成為高效能教學的楷模，使學生充分發揮潛能，熱愛學習，以面對人生的挑戰。女拔的著名校友，有10優港姐麥明詩、龐卓欣、王迪詩及莫文蔚、政商界有商人周凱旋、前運輸及房屋局局長鄭汝樺等。

升中面試丨傳統名校盛產狀元　直資拔萃女書院中一面試實錄

傳統名校︱女拔的教學風格

女拔校風純樸，校方注重學術之餘，亦非常重視正確的道德價值觀，讓學生成為謙遜自律、寬容有禮的人。學校設有 23個運動項目的校隊訓練、11個音樂小組或樂團，及其他多元化的課外活動。而中五級學生可按個人的擅長及需要，選擇修讀香港中學文憑考試課程（HKDSE）， 或英國普通教育文憑高級程度考試課程（GCE Advanced Level）。

小一報名丨傳統私立名校拔萃女小學　2025/26學年小一入學申請8月27日截止

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