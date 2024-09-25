消防開放日｜9月消防及救護免費開放日　9大活動睇高空拯救/警犬示範/攤位遊戲

▲ 田心消防局於9月29日舉辦「國慶消防局及救護站開放日」，市民可免費入場。

【親子好去處/免費好去處/9月消防開放日/國慶消防局及救護站開放日】受大人小朋友歡迎的消防處開放日又嚟喇！為慶祝中華人民共和國成立75周年，香港消防處將於9月29日舉辦「國慶消防局及救護站開放日」，設有9大活動，包括高空拯救演練、火警調查犬工作示範、樓宇火警演練等，活動免費入場，毋須事先登記，方便大家隨時進場！

▲ 香港消防處將於9月29日舉辦「國慶消防局及救護站開放日」。（Facebook@香港消防處）

消防開放日｜消防處辦「國慶消防局及救護站開放日」免費入場

為慶祝國慶，香港消防處將於9月29日在沙田大圍田心消防局及救護站，舉辦「國慶消防局及救護站開放日」，屆時設有9活動讓小朋友和大人一同參與，包括高空拯救演練、樓宇火警演練、救護工作示範、火警調查犬工作示範等，另亦有消防醒獅隊表演，消防及救護車輛展示、國安教育推廣攤位，以及攤位遊戲，小朋友更可化身消防員，穿上兒童消防服打卡，也可與消防儀仗隊成員拍照。活動包羅萬有，非常適合親子同遊！

另外，活動毋須事先登記，免費入場參加，各位家長不妨在今個周末帶小朋友參與，認識更多消防及救援工作！

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國慶消防局及救護站開放日

日期：9月29日（星期日）

時間：10:00 - 16:00

地點：沙田大圍富健街2號田心消防局及救護站

費用：免費入場，毋須登記

查詢：

田心消防局：2694 8661

田心救護站：2694 8611

【消防開放日詳情】

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