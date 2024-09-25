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女拔中一入學｜拔萃女書院25/26學年中一入學接受申請　校長指重視學生4大特質

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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拔萃女書院25/26學年中一入學接受申請，一文看清申請方法、所需文件、截止日期。

拔萃女書院/中一報名/直資中學/女校/中一面試】 培育出香港小姐冠軍麥明詩、歌手莫文蔚、香港跳高運動員楊文蔚等不少名人的傳統名校拔萃女書院（DGS，下稱女拔），即日起接受2025/26學年中一入學申請，有意申請的學生須在10月2日前，將所有申請文件送至該校。

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女拔｜25/26學年中一入學申請10.2截止

女拔於1860年創校，除中文科及相關科目外，所有學科均以英語授課，校內設25個運動項目校隊、11個音樂小組及其他多元課外活動。學生在中五時可按個人專長及需要，選擇修讀中學文憑試（DSE）或英國普通教育文憑高級程度考試（GCE Advanced Level），大部分畢業生均可升讀本地及非本地著名大學及專上院校。

拔萃女書院即日起接受2025/26學年中一入學申請。（經濟日報資料圖片）

女拔｜校長指重視學生4大特質

校長劉靳麗娟曾表示，學校希望學生不僅在學術發揮所長，還能透過音樂、藝術和體育等展示個人才能，並積極參與社區服務，培養責任感和同理心。

女拔校長劉靳麗娟曾表示，希望學生在音樂、藝術和體育等方面展示個人才能。（經濟日報資料圖片）

女拔｜申請所需文件及費用

有意申請入讀明年中一的學生，需在網上先遞交申請表，以及下載相關文件，並連同下列資料於10月2日前送至該校。

點擊下圖查看所需文件：

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女拔｜入學面試分3個階段

入學面試須經三個階段甄選，包括分別各佔50%分數的「學生個人資料概覽」和「面試及技能測試」，以及最後的校長面見。

第一階段
學校會根據學生的學業成績及操行（25%）、校內外學習經驗（25%）進行初步甄選。

第二階段
10月下旬會收到通知，學生可於11月30日面見老師，並在11月6日前提交所需文件。同時，學校會邀請在音樂、體育等方面，有特別才華的學生於11月16日參加專項測試。

第三階段
12月中旬會收到通知入選最後階段，於明年1月至2月期間面見校長。

最後，獲錄取者會在2月下旬簽妥承諾書，連同小六學生資料表交回學校以完成註冊手續。

拔萃女書院即日起接受2025/26學年中一入學申請。（經濟日報資料圖片）

拔萃女書院
地址：九龍佐敦道1號
電話：2277 9100
學費：全年$40,000
學校網址：按此
報名須知：按此
報名網址：按此

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