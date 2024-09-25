團結香港基金｜夏寶龍促充份發揮智庫功能　為香港繁榮穩定作出實實在在努力

▲ 團結香港基金成立迎來十週年，今日舉行慶祝酒會。（區綽彥攝）

團結香港基金成立迎來十週年，今日舉行慶祝酒會，由團結香港基金主席陳智思讀出港澳辦主任夏寶龍賀詞。夏寶龍指，希望大家深入學習，貫徹國家主席習近平給香港企業家的重要回信精神，傳承愛國愛鄉，優良傳統，順應時代發展的變化，準確識變，科學應變，主動求變，充份發揮智庫功能和各企業家的愛國護港優勢及傳統，堅定地支持行政長官和政府依法施政，團結一心，拼經濟搞建設謀發展，為香港的繁榮穩定作出實實在在的努力。

陳智思讀出港澳辦主任夏寶龍賀詞指，一國兩制實進入新的階段，香港發展前景廣闊，風光無限。

李家超冀工商界 將愛國愛港熱情轉化為實際行動

特首李家超表示，上星期在北京，他向夏寶龍主任作了匯報，夏在肯定他和特區政府的工作和改革舉措的同時，亦向他說了類似賀詞的一句說話，期望香港社會各界，特別是工商界、企業家，將愛國愛港熱情轉化為一項一項的實際行動。今次，夏主任給再一次提出期盼，反映其殷切。

李家超指，相信香港各界，包括工商界、企業家都會傳承愛國愛鄉優良傳統，以一項一項實際行動，為香港由治及興，為實現中華民族偉大發展作出更大的努力。

中聯辦主任鄭雁雄表示，廣東在科技資源、政府資源方面，並非全國最強，主要就是靠企業擔當創科主體，成長出華為、平安及騰訊等大批的創科巨頭，對比之下，香港這方面的發展空間巨大。他認為，這些是智庫研究的重要領域、重要課題，值得團結香港基金充分關注、深入研究，期待團結香港基金，「趁改革東風、抓時代機遇、會發展新篇，在服務國家、建設香港上，展現新擔當、新作為。」

立法會主席梁君彥等逾900人出席酒會。

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