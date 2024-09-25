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冰島車禍｜據報兩水警冰島自駕遊失事　一死一重傷

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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網上流傳本港兩名水警警員在冰島自駕遊遇車禍，一死一重傷。

【冰島車禍】網上流傳本港兩名水警警員在冰島當地時間昨午（24日）自駕遊期間遇車禍，一人傷重身亡，另一人重傷入院。警方表示，對事件感到非常難過，已向其家人表示深切慰問，並會保持緊密聯絡，提供一切適切的協助。

入境處表示，在接獲求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐冰島大使館了解情況，並按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行的協助。據悉，二人為夫妻關係，男死者隸屬水警北分區，女傷者則隸屬水警港口分區。

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冰島車禍丨發生於西南部Bruarfoss

一名移民冰島多年的港人在社交平台表示，是次致命事故發生在冰島西南部Bruarfoss（冰島神秘瀑布/蒂芬妮藍瀑布）下游Hlauptungufoss 附近。當地時間昨日下午約1時（香港時間昨晚9時），警方接報表示一名外國男性遊客掉入瀑布，並證實該男子已經被發現死亡。當地警方正在調查此案，並表示目前不會提供進一步資訊。

帖文又指，當地警察已出動兩架直升機，其中一架已抵達事故現場。另一架直升機正在路上，機上有來自首都地區消防局的護理人員和潛水員。

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