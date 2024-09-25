錢小豪暴瘦｜錢小豪暴瘦40磅變皮包骨　一度剃光頭疑似化療現身回應「罹癌傳聞」

▲ 錢小豪暴瘦40磅變皮包骨，一度剃光頭疑似化療，現身回應「罹癌傳聞」。

【錢小豪／暴瘦／罹癌／黑斑／剃光頭／武打演員／殭屍先生】現年61歲的武打演員錢小豪在80年代憑演《殭屍先生》爆紅，近年主力在內地發展。惟早前他在直播中被指瘦到「皮包骨」，更因一度剃光頭而傳出罹癌傳聞。而錢小豪早前則在台灣與出席活動時，親身回應其最新健康狀況。

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錢小豪暴瘦｜回應暴瘦原因

錢小豪在20日現身台灣，與「零死角女神」林岱縈出席公益活動，在接受傳媒訪問時，終於回應自己近年暴瘦原因。身高1米73的錢小豪，體重最重時是80公斤（約176磅），近年瘦了20公斤（約44磅），而現時體重是63公斤左右（約138磅）。

錢小豪透露，激瘦的主因是曾經患過２次新冠肺炎，疫情期間在上海住隔離酒店時，因食物不合胃口吃得比較少，從此食量變小，體重亦暴瘦20公斤。

就是隔離的時候吃得不好，可能一天吃兩隻雞蛋，就習慣了。現在我吃東西，很大塊肉，吃一塊我就吃不下了。我現在喜歡吃素。

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錢小豪暴瘦｜回應罹癌傳聞

對於罹癌的傳聞，錢小豪則表示自己每年都會進行一、兩次身體健康檢查，「很正常，所以沒有解釋」。他提到，3個月前做過健康檢查，包括肺、心臟、血管、腸胃等都沒事，「只有一點點小毛病」，如青光眼、拍戲的舊傷等，他還開玩笑說：「我有一個特異功能，後天下雨我也會知道！」

至於之前剃光頭被懷疑是因為患癌做化療，錢小豪解釋，當時是因為去剪頭髮，髮型師指他頭皮上有兩塊黑斑，提議他去檢查一下。醫生原本想請他剃走黑斑部分的頭髮就好，但錢小豪乾脆選擇全剃光。而最後抽取組織出來檢驗，結果顯示沒事，或是因年紀大而致皮膚長黑斑。

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同場加映：急瘦3大危機增死亡風險 須定期觀測體重變化

台灣新竹臺大分院家醫部葉乃綸醫生表示，「體重減輕」是家醫部門診病患中常見的問題，這類病人通常沒有其他器官相關症狀。

他指出，平時量測並注意體重變化是一件簡單卻常被忽略的事，不少病人發覺到自己體重減輕，是因親友見其身形消瘦，被提醒後才就醫。他强調，大眾必須定期留意自身體重：排除刻意的減重行為，6個月內體重持續減輕5%以上，就應考慮就醫評估，尤其對老年病人而言，非意願性體重減輕將會增加死亡風險。

而體重減輕的原因多且複雜，但主要有3類：

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依據經驗及文獻統計指出，多數病人最擔心的原因莫過於癌症，佔比約2成；非癌症原因之疾病約為6成；與精神壓力情緒等疾病相關約為1成；而經過詳細檢查後仍原因不明的病人，則佔1至2成。

其中，最常見的「非癌症病因」如糖尿病等代謝性疾病，病人經問診後通常會發現他們伴隨相關症狀。其他原因還包括腸胃道疾病、慢性感染症、器官衰竭、神經系統疾病等；若病人有長期用藥，藥物引起也是可能的原因之一，需納入評估。一般而言，家醫科醫師在診療過程中，會評估病人的心理社會因素。透過詳細的問診及檢查，找出體重減輕的原因，對症下藥。

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