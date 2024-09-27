安樂死︱重疾女子首用安樂死膠囊艙離世　瑞士警拘相關職員　涉煽動和協助自殺罪

【安樂死／膠囊艙／瑞士／3D打印／Sarco Pod／安樂死爭議／安樂死合法化／善終】「安樂死膠囊艙」首度啟用牽爭議！一名重疾女子於瑞士使用名為Sarco 的「安樂死膠囊艙」去世後，當地警方事後以涉嫌教唆和協助自殺等罪名拘捕多名有關人士。據悉，Sarco雖然於2019年已亮相於大眾，但是次仍為首度啟用。

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綜合外媒報道，與德國邊境接壤的瑞士北部沙夫豪森 (Schaffhausen) 地區警方表示，有一名女子於當地使用安樂死膠囊座艙後死亡，並因此拘捕多人。據了解，名為Sarco的「安樂死膠囊艙」雖然自2019年亮相，直到今次才為第一次啟用。儘管女死者姓名、被拘捕人士身份及人數仍未正式公佈，但當地執法部門已啟動刑事調查。檢察官已就涉嫌教唆和協助自殺罪向涉案人士展開檢控。

安樂死組織「離世國際」（Exit International）曾出聲明表示，死者是一名來自美國、患有「嚴重的免疫功能低下」的64歲女病患，於本月23日下午在德國邊境附近使用Sarco膠囊艙後死亡。聲明提到，安樂死進行時，只有公司總裁Florian Willet在場，並指這名女子在結束生命之前已經通過了精神評估，而且離世時是「平靜、快速且有尊嚴的」。不過，目前仍不能確定兩者是否為同一案。

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根據瑞士政府網站，瑞士法律允許在「沒有外力協助」的情況下進行安樂死，而幫助他人死亡的協助者也不能出於「任何自私的動機」。

使用費僅需$158

據悉，安樂死膠囊座艙，是總部位於荷蘭的安樂死組織「離世國際」（Exit International）所研發。由3D打印製成的「Sarco Pod」售價介乎4000美元至8000美元（約3.1萬至6.2萬港元）之間；而用家在使用時，只需支付18瑞士法郎（約158港元），作為採用氮氣的成本。使用者只需坐在艙內的傾斜座椅上，親自按下艙内按鈕釋放氮氣，並於30秒内在非窒息、非恐慌環境下迅速死亡。

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