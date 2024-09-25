著數優惠｜日本TAITO STATION第2間分店開幕　會員增值即送禮品【附方法】

▲ 日本TAITO STATION第2間分店開幕

TAITO STATION繼於荃灣落戶後，宣布進駐九龍區，於南昌 V Walk 商場開設第二間分店，於10月1日開幕！

V Walk 分店佔地約 2,500 平方呎，逾 50 部夾公仔機及過百款景品，有齊日本人氣動漫卡通、遊戲角色 IP公仔、Figure，以及多款精美日本直送零食、文具、雜貨等，仲會陸續推出 TAITO STATION 限定景品及定期更新獎品！

限定顏色人氣生蠔 BB 公仔10 月中旬獨家登場！ 有三款景品包括髮夾、鎖匙圈及收納袋， 破天荒更設有「$1玩一次」夾糖果公仔機!

▲ 限定顏色人氣生蠔 BB 公仔10 月中旬獨家登場

為慶祝 TAITO STATION 南昌 V Walk 分店隆重開幕，顧客凡於 10 月 1 日至 10 月 14 日期間，電子金幣卡增值滿港幣 800 元或以上，即可獲得 1 次「TAITO STATION『開幕有賞』大抽獎」的抽獎機會。

凡於10月1日至10月14日期間，登記成為會員後透過電子金幣卡增值滿指定金額，即可任選期間限定小禮物，包括環保袋、杯、原子筆及指甲鉗！禮物數量有限，換完即止。

地址： 九龍深旺道 28 號 V Walk L2-20，125-126 號舖

