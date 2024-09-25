Pizza Hut外賣速遞員丨視障人士誤入馬路險象環生　Pizza Hut暖男助回行人路　 　

▲ Pizza Hut外賣速遞暖男助視障人士回行人路。

在去年，網上流傳Pizza Hut外賣速遞員在天水圍落車助一名婆婆推紙皮過路，獲網民稱讚。今日（9月25日）facebook群組「車cam L」有一條車cam片流出，再有一名疑為Pizza Hut外賣男助人的短片。

上載影片者寫：「唔怕今次有我。但……希望你下次要小心啦！！」，而據片段拍攝日期顯示，事發於昨日（9月24日）約下午6時，車主於白石角創新路左轉入科研路，駛至近逸瓏灣對開時，見一名手持「白杖」（導盲手杖）的人士走出馬路，在左線上行走，不時往前方地面上左右揮動白杖，可是未能上回行人路，懷疑他迷失方向。

車Cam直擊丨跟的士司機因車速問題駡戰 男乘客被趕落車爆粗問候

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網民紛紛讚外賣速遞員

而一名架駛電單車人士把車停下來，然後並走上前問該視障人士並問：「你去邊度呀」，然後扶住對方行回行人路，從影片可見該電單車手身穿Pizza Hut制服，疑為該公司的外賣速遞員。而他在離開時亦再三回望，以確保對方沿行人路直行。

網民紛紛留言，分別寫道：「好人好事❤️發放正能量！比個Like你！👍🏻」、「希望每位司機，在安全情況下，可以幫助有需要的人👍👍」、「唔該晒，師兄👍🏽」、「好人一世平安」、「鐵騎有情💪」等。

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