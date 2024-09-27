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睡眠危機｜40歲工程師長期捱夜突中風　醫生警告：睡眠少於1時數患癌風險增4成

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【睡眠／失眠／工程師／捱夜／頭暈／中風／癌症】長期唔夠瞓，對健康可以造成極大影響！台灣一名40歲工程師長期捱夜，加上生活習慣不佳，某日工作時頭暈頭痛急送院，驚揭出血性腦中風，幸而經過調理及改善生活習慣，目前恢復很好。醫生指出，捱夜可誘發多種建議問題，假如睡眠時間少於1個時間段，更可令罹癌風險飆升41%。

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睡眠危機｜捱夜工作突頭暈入院 驚揭患出血性腦中風

台灣營養醫學醫生劉博仁日前於facebook專頁分享上述病例，指該名工程師某次工作到晚上時，忽然感到頭暈頭痛，送院後揭患出血性腦中風，需要住院開刀。順利出院後，事主前住劉醫生診所調理身體，當時改善了以下4大生活習慣，之後再經過一年調理及正常作息飲食，身體狀況已恢復良好：

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睡眠危機｜中風前生活作息差肇禍 醫生：夜瞓恐致3大健康風險 

醫生解釋，事主過去長期捱夜、三餐不定時、喜歡吃油炸食物、血壓及三酸甘油酯偏高，增加血壓不穩及腦中風風險，呼籲大眾要注意身體健康。

除此之外，之前亦有研究顯示，夜間睡眠時間少於6小時的人，罹癌風險升高41%，而一日睡眠不足7小時的人，罹癌風險更增加至69%，同樣需要注意。事主事後亦向劉醫生感慨，指過去從不覺得悲劇會發生在自己身上，坦言「發生中風才知道一切疾病都是自己造成的。」

相關內容：睡眠危機｜夜晚瞓覺1個習慣醫生警告可增患癌危機　這2類睡眠型態易致癌

睡眠危機｜腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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盧醫生指出，中風常見風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

睡眠危機｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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