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詐騙｜保險代理以虛假投保申請呃$65萬佣金　遭廉署起訴判囚10個月

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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(資料圖片)

廉政公署早前起訴一名保險代理，控告他以虛假資料作投保申請，詐騙公司佣金及獎金等款項共逾65萬元。被告今日（25日）於東區裁判法院被判入獄10個月。

李瀚賢，28歲，中國太平人壽保險（香港）有限公司前業務經理，早前承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。今日他被主任裁判官蘇文隆判處監禁10個月。

李瀚賢於案發時是中國太平業務經理。中國太平要求保險代理親自與客戶會面，向客戶解釋保單條款，亦禁止保險代理就投保人及保單經辦代理等內容提供虛假資料。中國太平在保單申請獲批及收妥保費後，會向經辦保單的保險代理發放佣金及獎金等款項。

案情透露，中國太平於2021年7月，接獲兩份聲稱是一名客戶的投保申請，並聲稱由被告售出。中國太平相信申請表內容屬實，以及投保申請確實由該客戶提出，遂批准申請，並於收到保費後向被告發放佣金及獎金等款項共逾65萬元。

廉署早前就有關保單接獲貪污投訴遂展開調查，發現涉案客戶並不認識被告，她沒有提出該等投保申請，亦沒有繳付相關保費，而保單上有關她的個人資料亦是虛假的。

調查又發現，中國太平向被告發放佣金及獎金等款項後，該兩份保單均因「斷供」而失效。

中國太平在廉署調查案件期間提供全面協助。

同案另一名被告周銳坤，34歲，中國太平前助理分組經理，被控一項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。案件押後至11月6日在東區裁判法院答辯。

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