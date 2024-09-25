星二代｜蘇永康7歲兒子一身名牌為父慶生　讀聖士提反每年學費呢個數

▲ 蘇永康正於聖士提反書院附屬小學升讀小二！

【星二代/蘇永康兒子/蘇展弘/Jazz/蘇永康/馮翠珊】蘇永康於2014年跟太太馮翠珊（Anita）結婚，二人婚後育有獨生子蘇展弘（Jazz），轉眼間囝囝已經7歲。日前蘇永康於IG晒出慶生照，除了Big Four三位成員許志安、張衛健、梁漢文以及鄭希怡到賀，當然少不了蘇永康至愛的妻兒。

小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小 小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

小一入學｜25/26小一自行分配學位必睇懶人包 派位計分攻略+獨家面試攻略+解構陷阱位+校園特色介紹【不斷更新】

最新影片：

星二代｜自細以名牌裝身

從照片所見，7歲的囝囝Jazz長高不少，可說暴風式成長，不過Jazz一副厭世樣望著鏡頭，似乎跟爸爸一樣咁有性格。

此外，Jazz穿上價值2千多元的Burberry Kids EKD 印花恤衫，一身名牌為爸爸賀壽，Jazz遺傳了爸爸的時尚基因，年紀輕輕已以名牌裝身，當中最愛Gucci童裝，另外Jazz亦曾穿着Gucci、Alexander McQueen和Feiyue波鞋。

綠葉媽媽｜13歲仔留學紐西蘭獲頒「年度最佳球員獎」 葉凱茵感欣慰：證明你努力無白費

▲ 蘇永康一家三口！（取自instagram）

星二代｜讀全港唯一寄宿小學

蘇永康跟太太一直悉心栽培囝囝，亦深明香港教育為學生帶來的壓力，他安排囝囝Jazz入於St. Catherine's國際英文幼稚園（簡稱St. Cat）讀PN，K1開始就升讀銅鑼灣維多利亞國際幼稚園，兩間學校均是著名的星二代學府，重視英語學習。

星二代︱梁詠琪愛女遺傳媽媽長腿9歲身高直逼160CM 名校媽媽盼女兒入讀瑪利諾

▲ 聖士提反書院附屬小學。（經濟日報資料圖片）

星二代｜聖士提反書院附屬小學

及至去年Jazz升讀聖士提反書院附屬小學，此私立學校位處赤柱，是全港唯一寄宿小學，小六學生需在校寄宿一年，以培養學生獨立自理能力，並為他們升中或海外留學前作準備。

除了寄宿課程，聖士提反亦重視學生成績、德育、課外活動等，其中該校提供的課外活動達50多項，給予小朋友更多空間發掘才能及探索興趣，並非純粹「死讀書」。

聖士提反書院附屬小學近年漸受星爸星媽歡迎，星二代校友包括鄭中基女兒Emma、周汶錡大仔Jacques、關心妍女兒Jovia、黎姿女兒等。而根據小學概覽，2024該校全年學費為92,500元，該校約提供100個小一學位，每年約二千人申請入讀，即20個人爭一個學位。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】