愛國教育｜教育局向學校派發《習近平中國式現代化論述》　辦交流會「深化校長閱讀體會」

▲ 《摘編》早前舉行繁體版新書發佈會。

教育局向各中小校長發信，提到為推動國民教育及愛國主義教育，10中旬會向全港官津及直資學校派發《習近平關於中國式現代化論述摘編》，並於11月25日舉行交流會，邀請校長參加。教育局局長蔡若蓮會作分享，希望「深化校長的閱讀體會」，幫助學校加強校內的愛國主義教育工作。

教育局今日（25日）發通函，提到書中有關習近平主席圍繞中國式現代化發表的一系列重要論述，讓香港市民更能認識中國式現代化所蘊含的「獨特世界觀、價值觀、歷史觀、文明觀、民主觀、生態觀等及其偉大實踐」。

局方為鼓勵校長閱讀《摘編》，「深刻理解中國式現代化的內容」，以及「一國兩制」的成功實踐，並與校內師生分享，將於10月中旬向每所官立、資助（包括特殊學校）、按位津貼及直接資助計劃學校的校長派發 《摘編》一本。

教育局更會於11月25日舉辦交流會，內容包括教育局局長蔡若蓮、校長代表及嘉賓分享，以及台下交流外，還設有《領航新征程》影片分享環節，該部影片是由新華社製作的紀錄片，講述習近平推動中國改革歷的歷程。交流會供官立、資助（包括特殊學校）、直接資助計劃學校校長等參與。

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