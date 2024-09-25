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愛國教育｜教育局派發《習近平中國式現代化論述》予中小學校長　幫助加強愛國主義教育工作

社會

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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《摘編》早前舉行繁體版新書發佈會。

教育局向各中學學校校長發信，提到為推動國民教育及愛國主義教育，10中旬會向向校長派發《習近平關於中國式現代化論述摘編》，並於11月25日舉行交流會。教育局局長蔡若蓮會作分享，希望期深化校長的閱讀體會，幫助他們加強校內的愛國主義教育工作。

信件提到，書中有關習近平主席圍繞中國式現代化發表的一系列重要論述，讓香港市民更能認識中國式現代化 蘊含的獨特世界觀、價值觀、歷史觀、文明觀、民主觀、生態觀等及其偉大實踐。

為鼓勵校長閱讀《摘編》，深刻理解中國式現代化的內容以及「一國 兩制」的成功實踐，並與校內師生分享，教育局將於2024年10月中旬向每所官立、資助（包括特殊學校）、按位津貼及直接資助計劃學校的校長派發 《摘編》一本。

教育局亦會於11月25日舉辦交流會，內容包括教育局局長蔡若蓮博士分享、 《領航新征程》影片分享、校長代表分享、台下交流環節等等。供官立、資助（包括特殊學校）、直接資助計劃學校校長等參與。

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