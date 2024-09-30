中醫治療｜中醫「治未病」與世衛「ICOPE」不謀而合　2款安神茶穿梭古今都啱飲

▲ 中醫「治未病」與世衛「ICOPE」不謀而合，2款安神茶穿梭古今都啱飲。

全球各地包括南韓、新加坡、台灣等地均依據世界衛生組織的實施框架開展了ICOPE《長者綜合照護》指南 (下稱ICOPE)，近月香港也加入ICOPE的行列，為本地50歲以上的服務使用者提供多方位的健康篩查，及早察覺參加者有否出現行動受限、營養不良、視力障礙、聽力損失、認知障礙、抑鬱症狀等早期徵狀，並作出適當轉介，協助參加者在未被病症影響前，針對所發現的初病傾向進行跟進治療，以保存理想的生活質量。

其實ICOPE的雛型，與中醫學原理不謀而合！中醫強調「未病先防」、「上工治未病」，《黃帝內經》云︰『夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬬而鑄錐，不亦晚乎』，意思是，預防勝於治療，在疾病形成之前調整並恢復身體的內平衡，比疾病發生後再處理，效果更佳。中醫療法重視養生防病，透過望聞問切認識疾病的本質，而ICOPE則使用系統化的評估量表為參加者進行健康篩查，雖然方式不同，但原理相近。

至於治療，本地推行的ICOPE方案亦會轉介至各個醫療專業團隊跟進，包括中醫。例如，當ICOPE發現參加者有抑鬱傾向、並轉介至中醫時，中醫師會按個別體質狀態開出處方，情緒低落、精神疲憊、心悸心慌、失眠健忘、胃口欠佳等的患者，屬心脾兩虛，常會處方龍眼肉、蓮子等藥物。這類病人，日常也可自行準備食療作保健︰

▲ 養心小麥茶

養心小麥茶

材料︰小麥80克、茯神15克、紅棗3粒、甘草6克

做法︰紅棗去核，小麥先用清水浸發，備用；甘草、茯神加水，煮汁後隔渣，以汁液熬煮已浸發好的小麥，再放入紅棗，煮約1至1.5小時

功效︰寧神鎮靜、健脾養胃

至於情緒低落欲哭、胸脅胃脘脹滿，不妨試試以下食療︰

▲ 柚皮檸檬薄荷蜜

柚皮檸檬薄荷蜜

材料︰柚子皮6克、檸檬2-3片、薄荷3克、蜂蜜少許

做法︰柚子皮洗刷乾淨，溫水浸泡後切成細條，加水煮約10分鐘後放入薄荷，多煮5分鐘，放涼後加入檸檬及蜂蜜即可

功效︰理氣寬中、和胃

情緒病的身心症狀多樣化，如要進一步了解自己的狀況，必須請教專業人士，及早接受適切的治療。欲了解更多有關本地ICOPE的推行，以至香港基層醫療的跨專業綜合治療發展，基督教家庭服務中心將於10月31日舉行研討會，邀請各方專家學者進行深度交流，以配合政府推動本地基層醫療的發展。

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