靚媽精明眼｜Le Creuset開倉近千款貨品低至3折　首日自選2個時段進場可獲折扣券

▲ 女生們又是時候入手LC廚具了！

【Le Creuset／廚具／開倉／特賣會／優惠／減價】Le Creuset廚具向來深受香港女生歡迎，除了顏色奪目外，功能亦相當齊備，最重要是款式漂亮，可以滿足少女心瘋狂打卡！品牌將於10月3日至6日在上環Soho House 舉行Factory to Table特賣會，現場近千款商品優惠低至三折，多買多折，而且每日都有超特價商品推出，絕對是入手的好機會！

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▲ Le Creuset將於10月3日至6日在上環Soho House 舉行Factory to Table特賣會!

LC廚具開倉｜首日2個時段將獲得商店折扣券

品牌舉行為期4天的特賣會，貨品數量有限且不設補貨，售完即止。10月3日至5日入場，現已開始網上登記，如果心急買到心頭好，可於網上選購First Shoppers入場券自選10月3日首兩個時段（10:00-11:30／12:00-13:30）入場，入場費$250，費用可於結帳時全額扣除，這2個時段的購物者還將獲得商店的折扣券，有效期為6個月。

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若果打算10月3日非首兩個時段或4至5日掃貨的朋友，亦需事先免費登記才可入場，並需於預約的1.5小時內完成購物。10月6日入場的朋友，則無需事先登記也可免費入場，但當日為確保安全，特賣會將實行必要的人流管控措施。

此外，Factory to Table特賣會採取即買即提方式，購物滿$4,000即可享免費送貨，但建議大家也可以自備購物車。

最新影片推介:

LC廚具開倉｜特賣會設有以下優惠：

3折優惠：全場商品低至3折，包括先前未曾有過折扣的獨家商品及店舖中未出售的商品。

多買多折：購買兩件商品可額外享95折，三件商品可額外享9折。

每日驚喜（10月3-5日）：每天提供一款/套產品的超抵買價。

免運：本活動採即買即提方式，購物滿HK$4,000即可享免運。

（非用於三折商品、琺瑯鋼 (EOS) 產品以及套裝）

LC廚具開倉｜每日驚喜提供超級抵買價

當中每日驚喜，包你有驚喜！10月3日至5日每天提供一款／套產品的超級抵買價，例如10月3日有Elegant Duo（Warm／cool）杯具套裝，特價$688（原價$1,640）、10月4日有Enchanted Halloween套裝特價$488（原價$1,340）、10月5日則有Flower Dish特價$980（原價$2,480），相信LC迷絕不會放過這個機會！

▲ 推出每日驚喜

Le Creuset HKFactory to Table特賣會詳情：

日期︰10月3至6日

地點︰上環Soho House

預約網址：預約

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