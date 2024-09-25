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大熊貓赴港｜楊潤雄：心情既興奮又激動　冀各界把握商機推動經濟

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大熊貓「安安」(左)、「可可」(右)。(中國大貓熊保育研究中心圖片)

中央贈港的一對大熊貓「安安」、「可可」明日（26日）抵港，中國大熊貓保護研究中心今（25日）在四川成都舉辦歡送儀式。獲邀出席的文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，心情既興奮又激動，稱中央再贈送兩隻大熊貓對香港的意義非常重大，充分肯定香港在保育、護理和飼養大熊貓方面的工作表現，又說香港已經準備就緒，迎接這兩位新的「家庭成員」。

中央政府在過去先後贈送了四隻大熊貓給香港。楊潤雄表示，大熊貓是國寶，承傳着深厚的中華文化和生態意義，同時亦連繫內地和香港人民，加深大家血脈相連的關係，指自己每次在香港探望大熊貓的時候，心頭都泛起滿滿的幸福感。他又說，特首李家超昨天宣布一對大熊貓將在明日抵港後，全城一片喜氣洋洋，市民熱切期待。

楊潤雄在活動後見記者稱，待一對大熊貓過了檢疫期和適應香港環境後，會盡快安排牠們與香港市民見面，讓港人感受中央對港的關愛，並加強了解大熊貓保育的工作。他補充，四川成都大熊貓主題的商品及服務隨處可見，期望本港各行各業在大熊貓抵港後，會利用熱度及新大熊貓帶來的新商機，推出更多相關產品及服務，一同推動經濟發展。

被問到當局會否額外撥款或地予海洋公園興建新的大熊貓館，楊潤雄指，相信海洋公園的專業判斷，會平衡大熊貓的福利及照顧牠的責任，並考慮到讓香港市民和牠們近距離的接觸，實際上安排會與園方商討。

國家林草局港澳台辦副主任許強興致辭時就說，大熊貓是內地及香港之間的重要情感紐帶，亦帶動雙方就濕地保護管理、瀕危野生動物保護等領域更廣泛的交流合作。他又說， 安安及可可到港後，香港共擁有6隻大熊貓，稱6是幸運數字，相信6隻大熊貓將為香港帶來更多幸運及活力，亦為香港帶來繁榮發展的新祝福。

海洋公園主席龐建貽表示，海洋公園的護理人員早於7月已到四川跟進大熊貓赴港安排，希望安安可可來港旅程安全，明日牠們啟程時會有海洋公園員工以及專家同行，安安可可抵港後會先住在園內的香港賽馬會四川奇珍館，該館已完成第一階段工程。他稱，希望政府繼續支持海洋公園保育大熊貓的工作，園方亦感謝馬會資助翻新大熊貓館設施。

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