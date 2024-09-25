減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖

▲ 台灣有醫生透過戒1種食物在一年內激減40磅不反彈，並成功逆轉脂肪肝及高血壓。

【肥胖／肥胖人口／高血壓／脂肪肝／脂肪／血糖／減醣／運動】根據本港衞生署2020-22年度人口健康調查報告，15至84歲人士之中，有32.6%屬肥胖，22%超重，37.8%屬中央肥胖，而肥胖會衍生三高、脂肪肝等問題，甚至增加患上心血管疾病和癌症的風險。台灣就有醫生分享自己的減肥經歷，表示自己戒1種食物後在一年內減走40磅不反彈，更成功逆轉高血壓及脂肪肝病情。

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綜合台媒報道，北投健康管理醫院副院長、肝膽腸胃科醫生梁程超透露，自己的體重曾達到84公斤（約185磅），並因此患上中度脂肪肝及高血壓，一度需要靠藥物控制病情。為了成為病人的榜樣，他下定決心減肥，然而嘗試過少吃多動、吃水煮餐、低卡路里飲食等方法後，一開始雖然有效，但最後皆因為難以持續而宣告失敗。

▲ 梁程超醫生表示自己的體重一度達到84公斤（約185磅），並因此患上中度脂肪肝及高血壓。（網上圖片）

▲ 他後來接觸到「半醣飲食法」，在飲食和運動的配合下成功瘦身。（網上圖片）

因緣際會之下，梁程超接觸到「半醣飲食法」，只要將自己生活中攝取的醣類全部減半，便能達到減重的效果。他於是決定從晚餐不吃白飯開始實行，之後果然在一個月內成功減掉5公斤，並在一年內成功瘦身，不反彈之餘亦無需再靠服藥控制病情。

到底為何減醣能夠減肥？梁程超就指出，造成肥胖的原因有很多，其中最關鍵的荷爾蒙就是胰島素。胰島素由胰臟分泌，負責處理體內醣份、將其運送到細胞內，一部份的醣則轉化為肝醣儲存，如果還有多餘的醣類，就會變成脂肪儲存下來，以備身體需要能量時燃燒。

他解釋，問題就在於肝醣的儲存量有限，而脂肪儲存卻是無窮無盡的，因此當身體持續累積皮下脂肪及內臟脂肪時，就會造成肥胖的問題。由此可見，當胰島素分泌太多、濃度太高，其實就是一個警訊，而當醣份及油脂堆積越來越多，能量合成或轉換的機制也會變得不靈敏，最終演變成胰島素阻抗，令血糖幾乎無法順利進入細胞，飢餓感不斷增加，形成惡性循環。

梁程超又總結自己的知識及經驗，歸納出2個減肥秘訣及3個飲食地雷，供市民參考。

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他最後提醒，日常飲食中攝取來自蛋白質及蔬菜的營養亦很重要，其中魚、肉、蛋、奶、豆腐都是蛋白質來源，而進食不同顏色新鮮蔬菜則可以攝取多元植化素。除了飲食控制外，梁程超也建議，透過適度運動幫助燃燒內臟脂肪，尤其推薦高強度間歇性運動（HIIT），不僅能提升心肺功能，還能訓練核心肌群。

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