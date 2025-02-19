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減肥大作戰｜185磅醫生激減40磅撇甩三高脂肪肝　推薦2大飲食法7分鐘速效燃脂運動

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

台灣有醫生透過2飲食法在年半內激減40磅，並成功逆轉脂肪肝及三高。

【脂肪肝／三高／肥胖／減醣】「三高」近年有年輕化趨勢，連醫生亦不能倖免。台灣有醫生分享經歷，指自己曾重達84公斤（約185磅），並患上中度脂肪肝，後靠2種飲食法一年半內成功搣甩40磅，逆轉病情。

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減肥大作戰｜185磅名醫減肥屢敗屢戰 患脂肪肝及三高

綜合台媒報道，行健大直健康管理診所院長、肝膽腸胃科醫生梁程超接受媒體訪問時，公開自己的減肥史，表示自己從小食慾較大，愛吃白飯、肉類和水果，面診時更是必備珍珠奶茶、拿鐵、焦糖瑪奇朵咖啡等含糖飲品，忙碌時又會吃餅乾、麵包解嘴饞充飢。45歲那年，他做體檢發現體重飆升至84公斤（約185磅），超聲波檢查更顯示他患上中度脂肪肝及高血壓、高血糖及高尿酸等三高問題，一度需要靠藥物控制病情。

為了成為病人的榜樣，他下定決心減肥。他坦言減肥起初曾走過很多冤枉路，試過少吃多動、吃水煮餐、低卡低油飲食等方法後，最終還是因為難以持之以恆而失敗。他發現，減重除了要找對方法，也必須容易執行，於是開始實行「半醣飲食法」，將平日攝取的碳水化合物減半，並增加蛋白質和蔬菜量，每日的蔬果、蛋白質及碳水化合物進食比例約為2:2:1。他亦會在12小時內吃完三餐，其餘12小時則完全禁食，讓身體新陳代謝得以有效進行。

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減肥大作戰｜2大飲食法輕鬆減40磅

除了減醣外，梁程超透過飲食減重的另一重點為「調整進食順序」。他每餐按照「水、肉、菜、飯」的順序進食，指出先吃低升糖指數的食物能讓血糖波動變小，而先吃蛋白質食物則可啟動升糖素，協助燃燒脂肪；此外，梁程超平日的晚餐以肉類、海鮮等蛋白質及蔬菜為主，飯的分量不多，若吃完肉類蔬菜已有飽足感便不會再吃白飯。他提醒，日常飲食中攝取來自蛋白質及蔬菜的營養非常重要，其中魚、肉、蛋、奶、豆腐都是蛋白質來源，而進食不同顏色新鮮蔬菜則可以攝取多元植化素。

梁程超從減肥的經驗中總結出，肥胖最關鍵的原因為胰島素。胰島素由胰臟分泌，負責處理體內醣份、將其運送到細胞內，一部份的醣則轉化為肝醣儲存，多餘的醣類就會變成脂肪儲存在肝臟等內臟，造成脂肪肝的形成。然而肝醣的儲存量有限，脂肪儲存卻是無窮無盡的，因此當身體持續累積皮下脂肪及內臟脂肪時，就會造成肥胖的問題。故此，當胰島素分泌太多、濃度太高時便是一個警訊；而當醣份及油脂堆積越來越多，能量合成或轉換的機制也會變得不靈敏，最終演變成胰島素阻抗，令血糖幾乎無法順利進入細胞，飢餓感不斷增加，形成惡性循環。

他又總結自己的知識及經驗，歸納出2個減肥秘訣及3個飲食地雷

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減肥大作戰｜推薦日做7分鐘HIIT 「after burn」效果爆汗消脂

梁程超提到，如要降低體脂及內臟脂肪，做運動的效果會比純飲食控制更好，因此建議市民恆常做適量運動，並表示自己每周都會進行超過150分鐘的「超慢跑」，配合7分鐘的高強度間歇性運動（HIIT），結合有氧及肌力訓練。對於平日生活忙碌的打工仔，梁程超尤其推薦做HIIT，除了可提升心肺功能，還能訓練核心肌群，爆汗消脂一流。他解釋，HIIT相比起其他長時間的有氧運動，能夠在運動過後持續消耗卡路里，達至「after burn」的效果。

他指出，自己靠著控制飲食和運動，在一年半時間內成功減走18公斤（約40磅），逆轉脂肪肝，胰島素阻抗指數亦從原本屬嚴重程度的3.13降到1.74的輕微等級，如今身體年齡更比實際年齡年輕11歲。

更多相關報道：早餐陷阱｜腸胃科醫生點名絕不吃1款最常見早餐　脂肪肝患者隨時加重病情

脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

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脂肪肝｜消除脂肪肝10大方法

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在YouTube頻道「小青書」表示，脂肪肝會增加心血管疾病風險。有研究發現，患有脂肪肝的人，之後因心臟病而死亡的機率多達60%。

此外，脂肪肝還會增加罹患癌症的風險，包括胃癌、大腸癌、胰臟癌、乳癌等8種癌症，其中罹患肝癌的風險還會增加17倍。對此，錢政弘醫生指出，如果發現患有脂肪肝，可透過以下10大方法逆轉病情：

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