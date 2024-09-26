抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品

【肝癌／肝癌症狀/肝癌存活率/肝癌先兆/肝癌成因/乙型肝炎／抗癌／化療／韓柏檉】健康可以「吃出來」！台灣知名抗癌教授15年前不幸罹患肝癌且復發，曾２次動刀做手術切除腫瘤及超過一半肝臟。為了重拾健康，他決定從飲食入手，自此12年來肝癌再沒有復發。他分享自己的飲食餐單和生活作息，當中有２種飲品是疏肝排毒的黃金鑰匙。

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肝癌復發｜１５年前患肝癌 ２度切肝保命

台灣醫學大學名譽教授韓柏檉在當地健康節目《小宇宙大爆發》上分享抗癌餐單和生活習慣。韓柏檉教授是一個乙型肝炎帶菌者，30歲時曾患急性肝炎。2008年，當時51歲的韓柏檉證實患上肝癌，切除直徑19厘米的腫瘤和三分之二的肝臟保命。

半年後，肝癌轉移肺部，他形容當時肺部X光片像是「滿天星」，開始使用標靶藥和化療，一共化療25次和放射治療12次。根據過往病例，他對於自己的病情不太樂觀，幸好化療和標靶藥雙管齊下起了作用，出院後開始養生。沒想到3年多後，肝癌復發，韓柏檉再次開刀切除肝腫瘤，至今再也沒有復發了。

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肝癌抗癌飲食｜自創２種飲品補充營養＋排毒

後來從改變飲食著手，韓柏檉在2021年體檢報告中，驚訝發現自己不再是乙型肝炎帶菌者，身體產生抗體自行痊癒了。他分享15年來的抗癌抗炎飲食習慣：

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肝癌｜心態決定健康

他強調，身體健康除了飲食外，重點著重於養心和保持情緒平穩。回想起第一次肝癌復發時，他相信當時健康受情緒影響，肝鬱成癌。後來自己改變心態，放下執著，凡事心存感恩，定時反省自己和懺悔，慢慢解開心結，健康亦見起色。

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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