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食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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【KFC／肯德基／炸雞／調味粉／致癌物／殘留農藥／食藥署】台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）周二（24日）公布邊境檢測不合格產品，其中一批從泰國進口的調味粉被檢出殘留致癌農藥「環氧乙烷」，進口廠商為「富利餐飲股份有限公司」，據悉產品為該公司供貨予旗下餐廳肯德基使用。

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綜合台媒報道，「富利餐飲股份有限公司」從泰國進口的「吮指原味雞調料粉」被檢出含有0.1 mg/kg的殘留農藥環氧乙烷，違反當地食品安全衛生管理法第15條有關「農藥殘留容許量標準」規定。根據資料，該批調味粉的製造廠或國外負責廠商為MCCORMICK（THAILAND）LTD.，涉事貨物總計為124箱，重量逾2噸，需全數依規定退運或銷毀。食藥署副署長林金富表示，未來該公司進口泰國調味粉會從加強抽批改為逐批查驗。

食藥署周二（24日）公布邊境檢測不合格產品，其中一批從泰國進口的「吮指原味雞調料粉」被檢出含有殘留致癌農藥環氧乙烷。

台灣肯德基之後就事件發出聲明，表示「該批調味粉在邊境查驗時依規定退運，未流入市場，全台門市均未使用該批調味粉。為保障顧客享有優質的餐點，肯德基亦主動將非同批號的調味粉送交第三方檢測，自主檢驗報告確認原料符合相關標準。我們將繼續堅守品質承諾，提供消費者安全、優質的產品與服務。」

而香港肯德基發言人回應TOPick查詢時就表示，香港肯德基的運作獨立，包括採購食材，本地肯德基並沒有從泰國進口相關的調味料，因此顧客可安心食用。

更多相關報道：食用安全｜氣炸鍋無油煮食更健康？　營養師揭降熱量反致癌　毒物專家教2大貼士安心使用

此外，食藥署曾於2022年公布的「邊境查驗不合格名單」中發現多達11款即食麵的調料包被驗出超標的農藥「環氧乙烷」；涉事產品中，有8款來自印尼，其餘3款分別來自越南、菲律賓及日本。點擊下圖看完整名單：

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除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾表示，環氧乙烷一般多用於設備清潔，而WHO定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕曾指出，目前僅有少數國家如美國、加拿大，有限度准許「環氧乙烷」使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌用途。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

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