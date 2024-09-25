日本水產｜岡田健一促港府盡快解除進口禁令　為深圳遇刺日童默哀

▲ 日本國駐香港總領事岡田健一為在深圳遇刺的日本男童默哀。（梁偉榮攝）

中日雙方就福島第一核電站核污水排海問題達成共識，日本國駐香港總領事岡田健一今日（25日）表示，相關情況料有助中國在未來撤銷水產品進口管制，又指已跟港府進行交談，希望他們能盡快基於科學作出正確決定，解除日本十都縣水產品進口禁令。

岡田健一稱，中日雙方已就福島核污水排放達成共識，料有助中國在未來撤銷水產品進口管制；又稱雖然香港禁止進口日本十都縣水產品，但仍是全球最大的日本水產品出口地，非常感謝香港大眾的信賴。

他並說，領事館一直與港府保持密切聯繫，只要有任何有關事態發展的信息，都會以忠實和最透明的方式向港府提供，未來亦會繼續保持有關做法，希望港府能在不久將來解除禁令，讓市民享用更多日本水產。

至於日本就福島核污水排海問題，將在國際原子能機構框架下，同意中國等利益攸關國可參與獨立取樣監測，他指日方與國際原子能總署進行交談，擴大了監測範圍，希望中國以有效方式持續參與監測。

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日駐港領事：港與港深圳情況不同 已呼籲在港社群留意

另外，就10歲日本男童上周三（18日）在前往深圳日本人學校上學途中，遭中國籍男子刺斃，岡田健一今出席活動時率領在場人士默哀一分鐘，並說自己及很多在港日本人認為，香港的情況與深圳完全不同，但因為香港鄰近深圳，領事館已呼籲在港日本社群多留意身邊發生的事，有日本學校亦加強保安，港府也提供足夠支援。

岡田健一又提到，2019年是訪日香港旅客最多的一年，而今年首8個月的訪日香港旅客亦已超過180萬人次，較2019年增約20%。他感謝香港人喜歡到日本旅遊，並預告來往香港及日本德島的直航航班即將開通。

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記者：梁薾心