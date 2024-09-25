日本秋祭｜10月起舉辦逾90項飲食藝術活動　打卡贏日本雙人來回機票

▲ 第9屆「日本秋祭in香港-魅力再發現-」今日揭幕，今屆將展開90項活動。(梁偉榮攝)

第9屆「日本秋祭in香港-魅力再發現-」今日（25日）揭幕，逾90項涵蓋飲食、表演藝術等範疇的活動將於10至11月舉行。其中，由香港日本料理店協會主辦的「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」將在10月12日重臨維園，提供日本美饌、遊戲和表演。參加者打卡並把相片上載至社交網站，更有機會贏得雙人日本來回機票。

第9屆「日本秋祭in香港」涵蓋與90項活動，焦點項目包括由香港日本料理店協會主辦的「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」，將在10月12日起一連2日於維園舉行，除了設24個攤位，讓參加者品嚐使用日本新食材烹調的美饌，及體驗充滿日本祭典風情的傳統遊戲，亦會舉辦不同表演，如和太鼓、啦啦隊等，更將呈獻日本盂蘭盆節盆舞及御神輿，展現日本傳統文化；免費入場。

值得留意的是，只要在ig或fb上載在場內享受美味食物或欣賞各項表演的照片（參加者須入鏡），並使用指定標籤，更即有機會獲得由日本航空贊助的雙人來回香港日本機票。

香港日本料理店協會氷室利夫指，活動去年有1.6萬人入場，今年更擴大規模，由17個攤位增至24個，期待有更多人參與。

此外，日本國際交流基金會夥拍日本國駐香港總領事館，將於11月7日至26日在香港大會堂呈獻《我愛壽司》展，邀請大眾走進移動式壽司專門店，了解風糜全球的日本美食及文化歷史。

日本武道及文化促進會有限公司就將於10月13日，在九龍饒宗頤文化館演講廳舉辦「日本武道巡禮 暨 大刀劍展2024」，邀來修習不同日本武道的武者獻技，且會在首辦刀劍展，展出有超過500年歷史的室町時代古刀等。

日本國際交流基金會、日本國駐香港總領事館聯同電影文化中心（香港）則將在11月22日至12月7日，帶來4部由日本著名導演森田芳光從文學改編的作品，包括《宛如阿修羅》、《家族遊戲》等。

另日本傳奇音樂加坂本龍一的音樂魅力會於10月11日重返香港，「琴韻·樂館」將舉辦兩場「坂本龍一·音樂與生命」工作坊，讓參加者深入了解坂本龍一不同時期的音樂作品及創作理念，並呈獻《Tong Poo》、《戰場上的快樂聖誕》等多首名曲。

日本國駐香港總領事岡田健一在活動啟動儀式致辭時指，香港是日本極其重要的合作伙伴，兩者之間不但有緊密的經濟往來，多年來亦培育了超越商務範疇、很溫暖的人際交流，是一個非常特別的關係，在港開展業務的日本企業超過1400間，是外國企業中最多。

他續指，為感謝市民為眾多在港日本人，營造能夠安心工作、學習及生活的環境，「日本秋祭in香港」將提供不同種類的活動，希望讓大眾享受日本文化、發掘日本的美和生命力。

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記者：梁薾心