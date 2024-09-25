海水污染｜銅鑼灣避風塘一片藍海　環保署追查非法排放疑源自上游地區

▲ 銅鑼灣避風塘海面今午出現一片藍色海水，原因未明，有網民笑言好似有置身於馬爾代夫的感覺。（陳靜儀攝）

今日（25日）下午，銅鑼灣避風塘出現一片「奇景」，疑似有奶白色污染物由岸邊的渠口排出海面，而污染物擴散至避風塘遠處，在陽光反照下，導致海水大範圍呈現藍色及碧綠色，未知成因，但現場沒有臭味。

環保署發言人回覆TOPick表示，下午已派員視察，初步懷疑非法排放源頭或源自銅鑼灣區內一帶上游地區，已於銅鑼灣避風塘抽取水樣本作進一步化驗，並聯同渠務署於銅鑼灣上游位置檢查有關渠道以追蹤非法排放源頭，若有人違例，必採取執法行動。

▲ 銅鑼灣避風塘海面今午出現一片藍色海水，疑似有污染物由岸邊的渠口排出海面，原因未明。（陳靜儀攝）

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不過有網民戲言，避風塘不少遊艇停泊在藍色海面，加上藍天白雲，有一刻錯覺以為置身馬爾代夫；不過近看之下，其實污染物是混濁的白色排放物。

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環保署發言人回覆TOPick查詢，表示今日下午接獲相關報告後，隨即派員到銅鑼灣避風塘作實地調查。現場所見，避風塘內沒有死魚，pH及溶氧量正常，但見有呈白色污水從近維園道雨水渠出水口排出。

署方表示，經分析該區渠圖後，初步懷疑非法排放源頭或源自銅鑼灣區內一帶上游地區。環保署人員已於銅鑼灣避風塘抽取水樣本作進一步化驗，並聯同渠務署於銅鑼灣上游位置檢查有關渠道以追蹤非法排放源頭。雖然現時未能確定源頭，環保署會繼續跟進調查，若證實有違反香港法例第358章《水污染管制條例》的情況，定必向涉案人士採取執法行動。

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