  • 31°C
香港時間：2024926日 (四) 13:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意｜日本腸病毒大爆發　一週累計2.5萬宗　這1類人士最高危

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【日本／腸病毒／感染／病例／症狀／高危/感染途徑/傳染病】遊日注意！日本腸病毒感染於疫情高峰過後，人數仍持續上升。截至今月15日，日本全國一週病例已達25,143宗，達到近10年高峰數字，約36個都道府縣處於警戒狀態，當局及多間醫生呼籲大眾採取感染控制措施，假如出現4症狀便應迅速求醫。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？醫師拆解3大生髮穴位+食材

綜合日媒及《NHK》報道，日本國立傳染病研究所統計指，截至今月15日，全國約3,000家醫療機構因腸病毒求診人數約25,143宗，每間醫療機構病例約8.03宗，達到近10年高峰，其中神奈川縣病例最高，達到每間醫療機構約10.81宗，其次順序為埼玉縣9.27宗、東京都9.1宗、千葉縣7.81宗、栃木縣6.67宗及茨城縣5.4宗，全國36個都道府縣處於警戒狀態。

截至今月15日，全國約3,000家醫療機構病例人數約25,143宗。（日媒《NHK》截圖）

日本腸病毒｜9月份後病例再增 料與天氣持續高溫相關

據了解，東京港區一間兒科診所自上月初起，每周約有80宗病例出現，後來數量短暫減少，到9月份後又再次增加，目前每天約有5、6宗病例。

診所主任首里京子院長解釋指，由於持續高溫的影響，即使進入8月之後，不少人仍有到外戲水，部分小童曾經受感染後意識下降，不久後便再次感染。

相關內容：腸病毒︱4至6月腸病毒高峰期可致手足口病喉嚨劇痛 醫生強推1水果修復：維他命C之王

日本腸病毒｜感染腸病毒4大症狀 

日來國立醫院機構三重醫院院長谷口清州則表示，幼兒屬於腸病毒重症高危，加上過去因新型冠狀病毒疫情影響，不少孩子未曾受到過感染，導致今次疫情爆發於各個年齡段，呼籲大眾如出現以下4大症狀，請立即求醫：

點擊圖片放大
+5
+4

日本腸病毒｜甚麼是腸病毒？

據本港衞生防護中心資料，腸病毒中以腸病毒71型 (EV71)最為常見， 是一種單鏈的核糖核酸病毒，也是引致手足口病的病原體之一。此病毒感染一般在幼童中發現，病徵主要與手足口病相同。

家庭醫生方玉輝接受訪問時曾表示，一般患者最少需隔離最少7至10日，而多數發燒、皮疹或潰瘍位置會於1星期後消退。他指，現時未有任何藥物治療EV71型感染，只能透過醫生處方的藥物紓緩病症引起的發燒及潰瘍問題，大部分患者都會自行痊癒。

點擊圖片放大
+5
+4

日本腸病毒｜外遊免疫3大自保法

感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受訪問時表示，台灣新冠染疫個案暴增，估計可能因為現時人們防疫意識較以往鬆懈及人與人接觸較之前頻繁有關。她又指，目前台灣新冠病毒JN.1變異株為主流株，具較強傳播力，不過感染後有嚴重併發症機會不是特別高，並不需過分憂心。惟對於一些抵抗力較弱人士，即高危人士，如兒童、長者及有慢性疾病人士感染則會增加其重症及死亡風險，她建議，有關人士應考慮接種新冠疫苗。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
10:19 2024/06/19
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本再爆新冠疫情1周4萬宗病例醫療系統超負荷　專家：新型變異株具高傳染性
10:33 2024/07/19
遊日注意｜日本再爆新冠疫情1周4萬宗病例醫療系統超負荷　專家：新型變異株具高傳染性
遊日注意｜男子遊日後驚見怪蟲「8隻腳插入」小腿　揭怪蟲真身嚴重恐致死
17:25 2024/08/20
遊日注意｜男子遊日後驚見怪蟲「8隻腳插入」小腿　揭怪蟲真身嚴重恐致死

你可能感興趣

遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
10:19 2024/06/19
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本再爆新冠疫情1周4萬宗病例醫療系統超負荷　專家：新型變異株具高傳染性
10:33 2024/07/19
遊日注意｜日本再爆新冠疫情1周4萬宗病例醫療系統超負荷　專家：新型變異株具高傳染性
遊日注意｜男子遊日後驚見怪蟲「8隻腳插入」小腿　揭怪蟲真身嚴重恐致死
17:25 2024/08/20
遊日注意｜男子遊日後驚見怪蟲「8隻腳插入」小腿　揭怪蟲真身嚴重恐致死
健康問題 傳染病 醫療機構 治療 診所 環境衞生 醫生 茨城 三重 千葉

最高瀏覽

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
天價電費｜港男收逾$9000天價電費單　懷疑被偷電真相揭1電器惹禍
天價電費｜港男收逾$9000天價電費單　懷疑被偷電真相揭1電器惹禍
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元　長者年票最多飊升3倍
香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元　長者年票最多飊升3倍