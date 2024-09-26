  • 30°C
香港時間：2024926日 (四) 22:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

盤點15位喇沙星級名人校友

【喇沙書院/喇沙小學/喇沙校友/喇沙仔】小一自行分配學位2025正進行遞表申請，近日家長們為子女小一選校費盡心神，當中位於九龍塘41校網的傳統名校喇沙小學為家長們的No.1之選。1957年創校的喇沙小學屬資助學校毋須繳付學費，著重兩文三語、培育能文能武的學生，大部分畢業生更可升讀其直屬中學喇沙書院，歷年來誕生不少公開試狀元，孕育各界精英，當中包括娛圈藝人及政經界名人，TOPick以下為大家盤點城中著名喇沙仔！

喇沙書院名人校友｜著名DJ森美

森美原名梁志健，原本在聖士提反書院就讀的他，於中三時轉校到喇沙書院，更加入學校的劍擊隊。成功克服ADHD的森美在中學會考取得1A5B佳績，以25分考入香港中文大學新聞和傳理系。

大學畢業後森美加入商台做DJ，之後兼任司儀及演員於一身，森美一對仔女同為聖保羅男女中學的高材生，兒子負笈英國升學後，回流返港升讀香港大學醫科，女兒更是今年IB榜眼，取得44分佳績。

IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機

點擊圖片放大
+5
+4

喇沙書院名人校友｜金牌司儀鄧梓峰

博學多才兼精通四文五語的鄧梓峰曾就讀喇沙小學，不過畢業後他轉讀拔萃男書院，由於中學會考成績差，之後獲安排往美國波士頓某中學就讀預科，其後成績突飛猛進，並考入美國波士頓大學會計系。鄧梓峰的子女同樣畢業於該學府，可說一家都是學霸。

喇沙書院名人校友｜冷面笑匠許冠文

首屆香港電影金像獎影帝許冠文，早年就讀佛教志蓮小學，之後他聽父親說喇沙書院收生，就去面試小學五年班，最終成為插班生，縱然英文程度追不上，惟也讀到中學畢業。

其後許冠文入讀柏立基師範學院，畢業後任教師數年，之後他於香港中文大學半工讀，於1969年完成社會科學學士學位。

喇沙書院名人校友｜樂壇詞聖黃霑

由內地來港的黃霑小時候於德貞小學讀完五、六年級後，升上喇沙書院，由於英文根底差故從第七班開始讀起，最終畢業於喇沙書院中五年級，當中以中國文學與歷史的成績最佳。

1960年，黃霑升讀香港大學中文系，三年後以二級甲等榮譽文學士畢業，任教師兩年後，黃霑轉行投身廣告界，70年代初開始涉足詞壇。

點擊圖片放大
+7
+6

喇沙書院名人校友｜旅遊達人周奕瑋

周奕瑋小學就讀陳瑞祺（喇沙）小學，中學則畢業於喇沙書院 (2000年），之後升讀香港理工大學，曾到東京進修日文，返港後加入無綫成為主持，近年主持旅遊節目備受好評，去年於台慶獲頒「最佳男主持」獎。

名校出身的Jarvis自小獲父母栽培，尤其媽咪很著緊其成績：「小學考試我甚少拿80多分，拿91分已心裡寒一寒，她管得我好嚴。」

最佳男主持︱喇沙仔周奕瑋自嘲「三冇主持」　努力捱足18年用經歷勸勉學生：相信自己

喇沙書院名人校友｜《愛．回家》「英進」招浩明

招浩明自細已品學兼優，年少時就讀喇沙小學，之後再直升喇沙書院，惟讀到中二時，隨家人移居美國，大學畢業於美國加州州立大學商業及財務管理學系，之後曾任職iBank。

【名校尖子】媽媽曾參選港姐鼓勵追演員夢　招浩明考足3次藝訓班：一定要堅持

喇沙書院名人校友｜「妙音龍子」冼靖峰

現年25歲的冼靖峰曾就讀名校喇沙小學及喇沙書院（2016年），及至2020年於香港大學取得工商管理學學士（會計及財務）學位畢業，其後任職MT（Management Trainee管理培訓生），2021年參加《聲夢》而入行，今年於《亞洲超星團》總決賽名列第三名，成為男團LOONG9的一員。

點擊圖片放大
+6
+5

喇沙書院名人校友｜林溥來從邨校走到喇沙

人稱「Patrick Sir」的林溥來畢業於喇沙小學（1989年）及喇沙書院（1997年中七），之後分別於香港科技大學及香港中文大學取得學士及碩士學位。

屋邨成長的林溥來小一至小三就讀聖博德學校，小四時插班入喇沙小學，原來是「全級尾二」的他花3倍溫習時間，迎頭趕上入了精英班。

【成功路】邨校插班喇沙級二變尾二　Patrick Sir3倍時間讀書從公屋跳入豪宅

喇沙書院名人校友｜「綠葉王」黃建東

黃建東畢業於喇沙小學和喇沙書院（1998年中五），惟預科轉往中華基督教會基協中學就讀，小學期間更是童軍。

預科畢業後黃建東往紐約州立大學升學，修畢戲劇系學士，2011年參加港男選舉，並簽約成為無綫藝人。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜金巴倫英文幼稚園孕育各界精英　採蒙特梭利教中英數培養自信新一代

喇沙書院名人校友｜香港一代詞神林夕

林夕中學畢業於陳瑞祺（喇沙）書院，會考文科取得2A5B2C成績，預科即畢業於喇沙書院，其後考入香港大學文學院中文系。

80年代林夕加入樂壇成為填詞人，不少深入民心歌曲出自其手筆，夕爺更於頒獎禮上屢獲獎項。

天王御用監製杜自持

著名音樂人杜自持生於一個音樂世家，曾就讀喇沙小學的他中學畢業於聖芳濟書院，杜自持80年代中期開始從事作曲、編曲及音樂監製等工作，跟多位天王歌手張國榮、劉德華及張學友等合作無間。

喇沙書院名人校友｜導演彭浩翔

彭浩翔畢業於喇沙小學（1986年），中學時代就讀於新法書院太子分校，其後中六畢業於荃灣佛教能仁書院，曾赴台灣留學的彭浩翔於2001年拍攝首部電影《買兇拍人》，自從展開其導演之路！

點擊圖片放大
+8
+7

喇沙書院名人校友｜前財爺曾俊華

「薯片叔叔」曾俊華小學至中一就讀喇沙書院，13歲時曾俊華舉家移民美國，在當地就讀中學，其後於麻省理工學院攻讀建築學，畢業後曾擔任建築師，後來感到沉悶，便於波士頓州立學院就讀雙語教育碩士學位，之後於一間中學任教。

1980年代初，曾俊華於哈佛大學甘迺迪政府學院修讀公共行政碩士學位，並於當時認識曾蔭權，其後開展其仕途。

除了是喇沙仔外，曾俊華從1985年開始在母校喇沙書院教劍擊，森美也曾是學生！

點擊圖片放大
+7
+6

【喇沙校友】回母校喇沙書院與劍隊練習　曾俊華逾30年培訓劍手︰大師兄返嚟喇

喇沙書院名人校友｜百億富二代蔡加讚

「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚小學及中學均是「喇沙仔」，16歲時遠赴美國讀書，畢業於美國南加州大學的蔡加讚擁國際關係學士學位，留學後加入旭日國際集團，現在為全國政協委員。

喇沙書院名人校友｜富商林建岳

已故巨富林百欣次子，現任香港貿易發展局主席林建岳同樣是「喇沙仔」，林建岳畢業於民生書院小學，之後入讀喇沙書院，13歲時赴溫哥華升學，曾就讀於美國俄勒岡大學。

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位即日起交表　升學專家梁永樂教5招選校攻略：堅持「111」

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　九龍區10校網129間官津小學額一覽

小一自行分配學位2025｜小一自行收生9月19日接受申請　非世襲生計分準則+家長勿做1事恐被判監

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【喇沙校長】喇沙書院校長唐煥星退休　新學年由副校長梁浩然升任校長
16:40 2023/07/07
【喇沙校長】喇沙書院校長唐煥星退休　新學年由副校長梁浩然升任校長
DSE2024｜點樣分DSE狀元及超級狀元 首名18粒星終極狀元是喇沙仔
10:49 2024/07/12
DSE2024｜點樣分DSE狀元及超級狀元 首名18粒星終極狀元是喇沙仔
DSE｜喇沙書院誕2名狀元　超級狀元靠掟飛鏢紓緩讀書壓力
19:26 2024/07/17
DSE｜喇沙書院誕2名狀元　超級狀元靠掟飛鏢紓緩讀書壓力

你可能感興趣

【喇沙校長】喇沙書院校長唐煥星退休　新學年由副校長梁浩然升任校長
16:40 2023/07/07
【喇沙校長】喇沙書院校長唐煥星退休　新學年由副校長梁浩然升任校長
DSE2024｜點樣分DSE狀元及超級狀元 首名18粒星終極狀元是喇沙仔
10:49 2024/07/12
DSE2024｜點樣分DSE狀元及超級狀元 首名18粒星終極狀元是喇沙仔
DSE｜喇沙書院誕2名狀元　超級狀元靠掟飛鏢紓緩讀書壓力
19:26 2024/07/17
DSE｜喇沙書院誕2名狀元　超級狀元靠掟飛鏢紓緩讀書壓力
中小學教育 喇沙書院 喇沙小學 小學 中學 學校 森美 曾俊華 周奕瑋 鄧梓峰

最高瀏覽

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
東張西望丨港婦南韓濟州汗蒸幕影相打卡惹禍　被控候審滯留當地3個月未有歸期
東張西望丨港婦南韓濟州汗蒸幕影相打卡惹禍　被控候審滯留當地3個月未有歸期
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
急症室最長等候時間（09月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月26日 時間16:05）