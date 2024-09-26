喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出

▲ 盤點15位喇沙星級名人校友

【喇沙書院/喇沙小學/喇沙校友/喇沙仔】小一自行分配學位2025正進行遞表申請，近日家長們為子女小一選校費盡心神，當中位於九龍塘41校網的傳統名校喇沙小學為家長們的No.1之選。1957年創校的喇沙小學屬資助學校毋須繳付學費，著重兩文三語、培育能文能武的學生，大部分畢業生更可升讀其直屬中學喇沙書院，歷年來誕生不少公開試狀元，孕育各界精英，當中包括娛圈藝人及政經界名人，TOPick以下為大家盤點城中著名喇沙仔！

喇沙書院名人校友｜著名DJ森美

森美原名梁志健，原本在聖士提反書院就讀的他，於中三時轉校到喇沙書院，更加入學校的劍擊隊。成功克服ADHD的森美在中學會考取得1A5B佳績，以25分考入香港中文大學新聞和傳理系。

大學畢業後森美加入商台做DJ，之後兼任司儀及演員於一身，森美一對仔女同為聖保羅男女中學的高材生，兒子負笈英國升學後，回流返港升讀香港大學醫科，女兒更是今年IB榜眼，取得44分佳績。

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喇沙書院名人校友｜金牌司儀鄧梓峰

博學多才兼精通四文五語的鄧梓峰曾就讀喇沙小學，不過畢業後他轉讀拔萃男書院，由於中學會考成績差，之後獲安排往美國波士頓某中學就讀預科，其後成績突飛猛進，並考入美國波士頓大學會計系。鄧梓峰的子女同樣畢業於該學府，可說一家都是學霸。

喇沙書院名人校友｜冷面笑匠許冠文

首屆香港電影金像獎影帝許冠文，早年就讀佛教志蓮小學，之後他聽父親說喇沙書院收生，就去面試小學五年班，最終成為插班生，縱然英文程度追不上，惟也讀到中學畢業。

其後許冠文入讀柏立基師範學院，畢業後任教師數年，之後他於香港中文大學半工讀，於1969年完成社會科學學士學位。

喇沙書院名人校友｜樂壇詞聖黃霑

由內地來港的黃霑小時候於德貞小學讀完五、六年級後，升上喇沙書院，由於英文根底差故從第七班開始讀起，最終畢業於喇沙書院中五年級，當中以中國文學與歷史的成績最佳。

1960年，黃霑升讀香港大學中文系，三年後以二級甲等榮譽文學士畢業，任教師兩年後，黃霑轉行投身廣告界，70年代初開始涉足詞壇。

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喇沙書院名人校友｜旅遊達人周奕瑋

周奕瑋小學就讀陳瑞祺（喇沙）小學，中學則畢業於喇沙書院 (2000年），之後升讀香港理工大學，曾到東京進修日文，返港後加入無綫成為主持，近年主持旅遊節目備受好評，去年於台慶獲頒「最佳男主持」獎。

名校出身的Jarvis自小獲父母栽培，尤其媽咪很著緊其成績：「小學考試我甚少拿80多分，拿91分已心裡寒一寒，她管得我好嚴。」

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喇沙書院名人校友｜《愛．回家》「英進」招浩明

招浩明自細已品學兼優，年少時就讀喇沙小學，之後再直升喇沙書院，惟讀到中二時，隨家人移居美國，大學畢業於美國加州州立大學商業及財務管理學系，之後曾任職iBank。

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喇沙書院名人校友｜「妙音龍子」冼靖峰



現年25歲的冼靖峰曾就讀名校喇沙小學及喇沙書院（2016年），及至2020年於香港大學取得工商管理學學士（會計及財務）學位畢業，其後任職MT（Management Trainee管理培訓生），2021年參加《聲夢》而入行，今年於《亞洲超星團》總決賽名列第三名，成為男團LOONG9的一員。

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喇沙書院名人校友｜林溥來從邨校走到喇沙

人稱「Patrick Sir」的林溥來畢業於喇沙小學（1989年）及喇沙書院（1997年中七），之後分別於香港科技大學及香港中文大學取得學士及碩士學位。

屋邨成長的林溥來小一至小三就讀聖博德學校，小四時插班入喇沙小學，原來是「全級尾二」的他花3倍溫習時間，迎頭趕上入了精英班。

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喇沙書院名人校友｜「綠葉王」黃建東

黃建東畢業於喇沙小學和喇沙書院（1998年中五），惟預科轉往中華基督教會基協中學就讀，小學期間更是童軍。

預科畢業後黃建東往紐約州立大學升學，修畢戲劇系學士，2011年參加港男選舉，並簽約成為無綫藝人。

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喇沙書院名人校友｜香港一代詞神林夕

林夕中學畢業於陳瑞祺（喇沙）書院，會考文科取得2A5B2C成績，預科即畢業於喇沙書院，其後考入香港大學文學院中文系。

80年代林夕加入樂壇成為填詞人，不少深入民心歌曲出自其手筆，夕爺更於頒獎禮上屢獲獎項。

天王御用監製杜自持

著名音樂人杜自持生於一個音樂世家，曾就讀喇沙小學的他中學畢業於聖芳濟書院，杜自持80年代中期開始從事作曲、編曲及音樂監製等工作，跟多位天王歌手張國榮、劉德華及張學友等合作無間。

喇沙書院名人校友｜導演彭浩翔



彭浩翔畢業於喇沙小學（1986年），中學時代就讀於新法書院太子分校，其後中六畢業於荃灣佛教能仁書院，曾赴台灣留學的彭浩翔於2001年拍攝首部電影《買兇拍人》，自從展開其導演之路！

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喇沙書院名人校友｜前財爺曾俊華

「薯片叔叔」曾俊華小學至中一就讀喇沙書院，13歲時曾俊華舉家移民美國，在當地就讀中學，其後於麻省理工學院攻讀建築學，畢業後曾擔任建築師，後來感到沉悶，便於波士頓州立學院就讀雙語教育碩士學位，之後於一間中學任教。

1980年代初，曾俊華於哈佛大學甘迺迪政府學院修讀公共行政碩士學位，並於當時認識曾蔭權，其後開展其仕途。

除了是喇沙仔外，曾俊華從1985年開始在母校喇沙書院教劍擊，森美也曾是學生！

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喇沙書院名人校友｜百億富二代蔡加讚

「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚小學及中學均是「喇沙仔」，16歲時遠赴美國讀書，畢業於美國南加州大學的蔡加讚擁國際關係學士學位，留學後加入旭日國際集團，現在為全國政協委員。

喇沙書院名人校友｜富商林建岳

已故巨富林百欣次子，現任香港貿易發展局主席林建岳同樣是「喇沙仔」，林建岳畢業於民生書院小學，之後入讀喇沙書院，13歲時赴溫哥華升學，曾就讀於美國俄勒岡大學。

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