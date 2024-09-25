北角開槍案｜研思覺失調學者：患者易感覺環境不安全　近十年罕與警溝通、盼加強培訓

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北角錦屏街開槍案發生超過一周，疑患思覺失調男子於警員到場時揮舞菜刀及利剪，警告不果後被開槍擊斃。事件隨著患者親屬向投訴警察課舉報，再牽起就如何處理思覺失調突發個案的討論。

思覺基金成員，港大臨床醫學學院精神醫學系臨床副教授陳喆燁，一直深入研究思覺失調多年，除了曾發布全港公共意識調查，亦是瑪麗醫院思覺失調服務計劃的榮譽顧問醫生。過去多年見証本港究思覺失調治療的發展。

陳喆燁表示，今次事件中事主已離世，無法再追溯當時他的心理狀態。不過思覺失調患者，可能出妄想、感覺環境並不安全，可能對周邊的行為產生誤會及敵意，從而「起鋼」。處理事件需要保持耐性及令雙方安全。

不過於突發事件當中，情況可能未必完全得到控制。陳喆燁認同，部分突發情況可能「不得不硬」。不過仍相信於一定情況下，警察可以令患者冷靜，製造空間將患者帶到安全的地方，以讓專業人士接受進一步治療。

近日業界提出警方應專設精神病患者的指引，不過當局似乎未為所動。陳喆燁表示，警務人員於事件當中的角色重要，陳喆燁指，每宗案件的情況亦有不同，醫護人員與警務人員兩者處理事情或有不同手法，例如警方設有談判部門。不過以今次事件為例，家屬應會有病人的病歷証明，相信了解更多相關人士的情況，對事件處理有幫助。

陳喆燁提到，約10年前曾與警方於活動當中交流，當時亦僅是向警方傳達與病人溝通的技巧，當中未有提到於處理危機的技巧，一直未有恆常化的機制。她表示，隨著時間過去，部分執勤的警員過往未必參加過相應交流，希望未來有更多培訓機會。

無論是官員、警方、以及醫學界、每次發生事件均強調不應標籤精神病患者。不過暴力事件當前，訊息是否能「入屋」?陳喆燁表示，自大約10多年本港曾發生有患者隨機斬人的事件，陳喆燁事前及事後均曾進行大型調查，發現市民最擔心的是患者「危險」、以及其「不可預測性」，每次發生事件後市民亦會出現一定懼怕。

陳喆燁表示，的確有患者，如這次個案後注射後仍有病徵，或是因為受刺激所致，不發病未必是「百分百」。她指，理解社會可能仍然對患者有恐懼，認為發生事件後，可以做的途徑是對患者較人性化的描述、以及知識的傳達，當中需要專業人士的「解話」。

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記者：陳展棋