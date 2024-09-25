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軟餐｜大快活下月推軟餐售58元　冀吞咽困難人士及長者「食得有尊嚴」

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 29 分鐘前

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大快活10月1日推軟餐。（朱永倫攝）

大快活將於10月1日推出「快活回味軟餐」，為全港首間提供軟餐的連鎖快餐店，冀回應吞嚥困難人士及長者的需要，「食得有尊嚴」，及提高公衆對軟餐的認知。4款軟餐定價為58元，暫只設外賣，市民可於9間指定分店購買，或以WhatsApp訂購，買滿500元免運費。大快活透露，軟餐的成本較一般食品貴兩至三倍，項目投入金額達7位數，將視乎反應，未來或開放堂食及與安老院舍合作。

大快活首階段推出「阿活咖喱雞飯」、「鮮茄豬扒飯」、「阿活忌廉粟米肉粒飯」及「菠蘿咕嚕肉飯」4款軟餐。行政總裁羅輝承指，本港人口老化，料長者客群中，4成有吞嚥困難，又認為軟餐售價有競爭力，故看到商機；惟集團現時角色主要是推動軟餐文化，多過「做大盤生意」。

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大快活執行董事兼首席市務及產品主管李碧琦表示，市民上軟餐的選擇不多，大快活希望推出港式風味、性價比高的軟餐，以還原「阿活皇牌」為研發目標。4款軟餐按社聯「照護食」標準指引，及國際呑嚥困難障礙飲食標準等級4製作，並在大快活中央廚房設計及生產 ；另根據飲食金字塔設計，含兩份菜、一份肉及一份飯，不含味精。

軟餐加入天然食材，如番薯、西蘭花及菜心等，又加入日本酵素分解澱粉質，控制軟餐質感。大快活反覆測試增稠粉，調整阿活咖喱配方，保持醬汁原汁原味。李碧琦指，軟餐除了味道要好吃，同時需要維持食物原本的形狀和顔色，舉例番薯的形狀、粟米的紋理等，均十分花心思。她強調，大快活的使命是顧客「食得開心」，冀推出軟餐後，長者能「食得有尊嚴」。

軟餐暫時只於9間分店提供外賣，每店每日供應80盒。李碧琦指，公司的食品監控嚴謹，每間分店均有獨立的負18度雪櫃儲存軟餐；如全港150間分店都要添置雪櫃，成本較高，希望先看看市場的反應。另外，市民亦可以WhatsApp訂購，一盒起送貨，買滿500元免運費。

被問到會否與院舍及社企等合作提供軟餐，李碧琦指，項目比想象中花時間、心機及金錢，現時暫將資源將集中放在長者顧客上。不過，她稱留意到部分安老院舍的廚房缺乏人手，傾向將製作軟餐的工序外判，相信有一定商機，未來會研究與其他企業合作。

另外，大快活與社企「言語」合作，於30間分店設立「流動吞嚥評估站」，由言語治療師駐場，為有需要人士進行相關的吞嚥評估，教育大眾對吞嚥困難及軟餐認知。

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