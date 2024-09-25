加學費｜兩間直資「IB狀元搖籃」加學費　全港最貴直資IB學費接近15萬元

▲ 兩間「IB狀元搖籃」獲准加學費，其中聖保羅男女中學更獲准加1成。（資料圖片）

直資學校提供的「國際文憑大學預科課程」（IBDP），向來備受港人家長追捧。教育局在2024/25學年批准40間直資中學加學費，令直資IB課程學費再創新高，全港學費最貴的一間學校，索價接近15萬元，而兩間「IB狀元搖籃」亦獲准加學費，其中一間加幅高達1成。

教育局今日（25日）公布批准全港53間直資學校在2024/25學年加學費，當中包括40間直資中學。

本報翻查全港10間有提供IB課程的直資學校學費，位於將軍澳的啓思中學，中五及中六每年學費均索價逾14.8萬元，按年上調5%。

緊隨其後的是兩間傳統名校，兩校近年也出產不少「IB狀元」。拔萃男書院全年學費13.7萬元，按年增3.5%；聖保羅男女中學學費更急升1成，至11.2萬元。

另有4間直資校IB課程學費上調，李寶椿聯合世界書院增2.86%至10.8萬元；基督教香港信義會宏信書院增4.49%至102,830元；保良局顏寶鈴書院微升1.58%至96,500元；地利亞修女紀念學校（吉利徑）則增近6%至28,700元。

餘下3間學校則凍結學費，聖士提反書院全年學費維持在109,200元；優才（楊殷有娣）書院為88,550元；香港華人基督教聯會真道書院則是83,680元。

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