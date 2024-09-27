騙案急升│本港每13分鐘1宗騙案　警辦300萬大抽獎推廣防騙App

▲ 警方宣布舉辦「全城反詐大抽獎」，鼓勵市民使用「防騙視伏App」，提升防騙意識。（陳靜儀攝）

近年網上騙案愈趨嚴重，警方今年首7個月錄得24,407宗詐騙案，較去年同期升逾一成，形容「平均每13分鐘就有1宗騙案發生」！為提升公眾防騙意識，警方宣布舉辦「全城反詐大抽獎」，市民只要下載及登入「防騙視伏App」，完成各種任務即有機會獲獎，獎品超過4萬份，總值逾300萬元，終極大獎為比亞迪電動車。

警方指，今年首7個月錄得24,407宗詐騙案，較去年同期的21,798宗上升12%；整體損失達51.4億元，較去年同期的33.1億，升近55.3%。24,407宗詐騙案中，以網上購物案最為嚴重，佔26%，其次為電話、投資及求職騙案，分別佔19%、11%及8%；另有36%屬其他類別。

逾2.4萬宗 損51億升55%

警務處2023年推出「防騙視伏App」，今年2月推出升級版，加入識別可疑電話警示等三大功能，至今錄得57萬次下載。

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪坦言，下載數字不足本港十分之一人口，遠遠未達警方期望，希望透過「全城反詐大抽獎」推廣應用程式，提升公眾防騙意識，遏止騙案蔓延。

登入App做任務 獲抽獎機會

由10月1日起，市民只要下載及登入「防騙視伏App」，完成各種任務，包括啟動公眾舉報平台功能、分享程式內的消息到社交平台等，便可獲得抽獎機會；部分任務逢周一更新，使用次數愈多，獲獎機會愈高。警方指獎品超過4萬份，總值逾300萬，終極大獎為比亞迪電動車，二至五獎依次為Honor Magic6 RSR智能手機、1萬元百佳超市禮券、大灣區航空雙人來回曼谷、台北機票，皆由品牌贊助。

市民可通過「防騙視伏App」進入抽獎網站，完成任務後，會即時在抽獎頁面得知抽獎結果，並會透過電郵info@antiscamluckydraw.hk發送。如未有即時中獎，參加者的抽獎紀錄會用作進行終極大抽獎，終極大獎得獎者名單會於10月31日公布。

記者 吳穎嵛

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