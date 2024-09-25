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大熊貓來港｜「安安」高大威猛卻溫柔　「可可」小公主識歎識食

社會

發布時間： 38 分鐘前

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大熊貓「安安」面尖尖，四肢修長。（海洋公園facebook）

中央政府送贈本港一對大熊貓「安安」和「可可」明天（26日）來港，中國大熊貓保護研究中心昨（25日）在四川成都舉辦歡送儀式。早前派往內地的海洋公園飼養員，開始與安安和可可熟習彼此氣味，園方今日在社交平台發放相片，見到安安高大威猛，身高已到飼養員肩部；而可可則面圓圓似「盈盈」，喜歡慢慢歎食物。

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即將在明天啟程來港的大熊貓安安和可可，將會在海洋公園展開30天隔離檢疫，並要在新居所「四川奇珍館」適應至少30天，待專家決定何時同公眾見面，當局期望12月中是合適時間。

至於海洋公園的飼養員Matt「奶爸」與Wing「奶媽」，早前已到成都大熊貓繁育研究基地，與安安及可可相處。Matt表示，安安面尖尖，四肢修長，「睇落威猛，但其實佢好溫柔㗎！」而且對身邊的事物十分好奇，不時四圍探索；安安更與「樂樂」一樣，好喜歡吃東西。

至於可可，Matt指牠是一個「小公主」，外表有些似「盈盈」，面圓圓，手腳比較短，「而且好識享受Me Time（獨處時光），自己一個慢慢食嘢、慢慢嘆！」

 

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隔離檢疫 公園 大熊貓 海洋公園 成都

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