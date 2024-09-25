由治及興｜盧金榮：本港經濟有深層次矛盾尚待解決　需從「供給端」進行大規模革新

▲ 盧金榮認為，香港亟需從「供給端」進行大規模革新。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍上周在京接見特首李家超一行時，再點名本港工商界、企業家要把愛國愛港熱情轉化為「實際行動」，齊心協力推動香港實現由治及興。廠商會會長盧金榮指出，儘管香港經濟在疫情後穩步復甦，但許多行業仍面臨嚴峻的經營挑戰，這不僅與全球市場增長放緩、利息高企等外部及周期性因素有關，也反映了本港經濟內部一些結構性和深層次矛盾尚待解決。

盧金榮認為，香港亟需從「供給端」進行大規模革新，通過引入新的發展思維、路徑和方式，來激活僵局、突破困局及駕馭變局。而中央提出的「新質生產力」發展理念，正正能夠為香港突破發展瓶頸、重建經濟競爭力指明了方向和提供了解決方案。他相信，在國家的指引和支持，以及特區政府的努力帶領下，香港將會成功實現長遠的轉型變革，展現出全新的氣象。

盧金榮說，夏寶龍多次強調香港應識變、應變和求變，這清楚地傳達了中央對香港變革的殷切期望。

廠商會認為，社會各界應因地制宜地打造「港版新質生產力」，除了在創科、新型工業化和科研成果轉化等方面努力之外，還需為傳統產業注入新質生產要素，充分發揮香港在品牌、綠色低碳及標準等方面的優勢。廠商會旗下的CMA檢定中心成立了科研商品化中心「CMA+」，通過進一步發展中試轉化服務，促進科技商品化和產業化，並與香港品牌發展局攜手推動香港品牌及ESG工作，協助業界形成創新、高品質、可持續的「港版新質生產力」。

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