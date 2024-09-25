家居安全｜舊樓易發生火災意外　市建局推計劃助家庭增防火設備

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市區重建局夥拍九龍城、中西區、觀塘、深水埗及油尖旺五區的地區組織，免費為區內有需要的長者及基層家庭，包括劏房戶及少數族裔等，制訂家居安全方案，並增添相關的安全及防火設施，以改善舊區居民的居住環境。

有見過去一年，不少舊樓發生火災和家居意外，造成人命傷亡，市建局遂以「守望相助家居維修計劃」為基礎，於今年7月推出「加強版」的「樂滿安居」計劃，在提升服務內容的同時，亦將服務地區擴展至觀塘區，令更多舊區基層家庭受惠。

市建局行政總監韋志成表示，計劃以安全角度出發，因應不同舊區人口和居住環境的特徵和需求，為受惠家庭度身訂造改善家居安全的方案，並向他們灌輸居家安全和防火兩方面的意識。計劃集合了政府部門、地區組織、專業團體、區議員等多方力量，共同協力，提升居於舊區內市民的家居安全水平。

市建局自2018年起，先後於九龍城、深水埗、油尖旺及中西區推行「守望相助家居維修計劃」，夥拍地區組織於區內招募家居維修大使及義務維修師傅，探訪有家居維修需要的獨居及雙老長者與基層家庭，為他們免費檢查居所內的設備裝置，並在有需要時進行例如修補牆身和天花石屎、更換電力裝置等小型工程。計劃自推出以來，已為超過5,000個家庭提供服務。

除了繼續免費提供家居維修及小型工程服務外，「樂滿安居」計劃亦會針對上述五個地區的人口和居住環境特徵，以及居民的需要，提供針對性的服務，由專業團隊為有需要的基層家庭度身訂造家居安全改善方案，包括提升居住環境安全及提供防火設備，並向他們灌輸這兩方面的意識。此外，如有特殊需要，在情況許可下，部分地區的服務範圍亦由室內單位延伸至大廈的公用地方。

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