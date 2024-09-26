高官訪京｜與衞健委商深化跨境醫療創新合作　盧寵茂：港醫療系統須變革求新

▲ 盧寵茂率代表團訪京，拜訪國家衞健委。（政府新聞處圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂教授今日率領代表團在北京展開訪問行程，拜訪國家衞生健康委員會（衞健委）、國家中醫藥管理局和國家海關總署。盧寵茂和衞健委副主任于學軍會面期間，深入討論如何進一步深化內地與特區的跨境醫療創新合作，並河套《深圳園區發展規劃》中促進創新要素跨境流動，包括人類遺傳資源出入境的措施，向衞健委提出多項建議。

盧寵茂：正致力引進創新醫藥器械企業



盧寵茂表示，醫衞局正致力推展以下多項重點工作：

改革香港藥物器械審批註冊制度，籌建香港藥物及醫療器械監督管理中心，邁向「第一層審批」；

與深圳市政府合作，在河套區以「一區兩園」的模式共建粵港澳大灣區國際臨床試驗協作平台，預計於今年第四季同步開始營運；

推動跨境真實世界數據硏究；

引進全球頂尖先進療法製品和創新醫藥器械企業。

盧寵茂續指，創新醫藥和醫療器械發展不單能提升醫療水平，更可以轉化產業，實現「好藥港用，研發惠民；創科轉化，產業發展」。他認為，香港的醫療系統必須與時並進，變革求新。「在國家政策多方面堅實支持下，醫衞局必將更大力推動本地醫療衞生界積極融入國家發展大局，充分發揮特區的獨特優勢，在國家全面深化改革中發揮積極作用，以香港所長貢獻國家所需。」

助力國家推動中醫藥「走出去」

盧寵茂今日亦與國家中醫藥管理局局長余艷紅會面，談及促進中醫藥發展的相關議題。他說，特區政府會繼續推進香港中醫藥界的全方位及高質量發展，全面發揮香港的中醫藥特色和在服務體系、標準建立、國際聯通及臨床研究等範疇的優勢，促進香港更好融入粵港澳大灣區中醫藥高地建設及國家發展大局，助力國家推動中醫藥「走出去」。



在與國家海關總署政治部主任呂偉紅會面時，雙方亦就《深圳園區發展規劃》中提及促進創新要素跨境流動的政策進行交流。



代表團成員包括衞生署署長林文健醫生、醫衞局副秘書長許澤森、醫管局主席范鴻齡和醫管局行政總裁高拔陞醫生。

代表團明日（27日）會拜會國務院港澳事務辦公室和國家藥品監督管理局，並於傍晚啓程返港。

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