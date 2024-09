高官外訪｜陳茂波向英政商界介紹港發展　強調香港永遠不會是「另一個內地城市」

▲ 陳茂波向英國政商界領袖和專業人士分享香港最新發展。(政府新聞處圖片)

倫敦時間9月26日,財政司司長陳茂波展開訪英行程,向英國政商界領袖和專業人士分享香港最新發展,包括解釋23條立法,形容獲得商界普遍認同,又引述美商會調查指近8成會員對港法治有信心,強調香港不是,亦永遠不會是「另一個內地城市」,香港正變得更好。( Hong Kong is not, and never will be, "just another Chinese city."What is changing is changing for the better)

香港作為國際城市的本質特徵沒變

陳茂波出席貿發局舉辦的晚宴,約350名英國政商界領袖和專業人士出席。陳茂波表示,香港過去一年有多項積極正面的變化。經濟穩健增長,同時通過舉辦多個大型國際活動重新連接全球。強調香港作為國際城市的本質特徵沒有改變,和許多司法管轄區一樣,香港有國安法,23條亦於今年初立法,強調是履行憲制責任,立法時,參考了一些普通法司法管轄區。

陳引述美商會早前的調查指,近8成會員對香港法治有信心,近7成企業表示業務未受港區國安法影響。日本駐港領事館的一項調查亦有類似結果。

又分別介紹金融服務和創新科技方面的發展。他表示,香港發展前景亮麗,歡迎英國的企業和人才前來香港,探索發展機遇,並期待與英國各界保持聯繫、推進合作,共創雙贏。

▼ 點擊圖片放大

陳茂波又出席了「香港-歐洲商務委員會」年度全體大會和英國智庫「亞洲之家」舉辦的圓桌會議,向歐洲和英國金融和工商界領袖介紹了香港的經濟形勢和發展策略,特別是鞏固和提升國際金融、貿易、航運中心的發展。

倫敦時間9月26日,陳茂波繼續倫敦訪問行程。

