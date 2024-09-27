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高官外訪｜陳茂波向英政商界介紹港發展　強調香港永遠不會是「另一個內地城市」

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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陳茂波向英國政商界領袖和專業人士分享香港最新發展。（政府新聞處圖片）

倫敦時間9月26日，財政司司長陳茂波展開訪英行程，向英國政商界領袖和專業人士分享香港最新發展，包括解釋23條立法，形容獲得商界普遍認同，又引述美商會調查指近8成會員對港法治有信心，強調香港不是，亦永遠不會是「另一個內地城市」，香港正變得更好。（ Hong Kong is not, and never will be, "just another Chinese city."What is changing is changing for the better）

香港作為國際城市的本質特徵沒變

陳茂波出席貿發局舉辦的晚宴，約350名英國政商界領袖和專業人士出席。陳茂波表示，香港過去一年有多項積極正面的變化。經濟穩健增長，同時通過舉辦多個大型國際活動重新連接全球。強調香港作為國際城市的本質特徵沒有改變，和許多司法管轄區一樣，香港有國安法，23條亦於今年初立法，強調是履行憲制責任，立法時，參考了一些普通法司法管轄區。

陳引述美商會早前的調查指，近8成會員對香港法治有信心，近7成企業表示業務未受港區國安法影響。日本駐港領事館的一項調查亦有類似結果。

又分別介紹金融服務和創新科技方面的發展。他表示，香港發展前景亮麗，歡迎英國的企業和人才前來香港，探索發展機遇，並期待與英國各界保持聯繫、推進合作，共創雙贏。

點擊圖片放大

陳茂波又出席了「香港－歐洲商務委員會」年度全體大會和英國智庫「亞洲之家」舉辦的圓桌會議，向歐洲和英國金融和工商界領袖介紹了香港的經濟形勢和發展策略，特別是鞏固和提升國際金融、貿易、航運中心的發展。

倫敦時間9月26日，陳茂波繼續倫敦訪問行程。

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