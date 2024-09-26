捷旅x大洋郵輪秋季旅遊博覽限量優惠  送國泰單程機票及高達12,000元折扣

喜歡環遊世界，就是因為每個國家及城市都擁有獨特的特色和故事。如果想一次過遊覽多個國家及城市，相信郵輪是你的理想選擇。以精選深度行程著稱的大洋郵輪（Oceania Cruises）夥拍捷旅Jetour，於9月27日至29日於會展舉行的「香港秋季旅遊博覽會2024」推出會場限定優惠，即場報名有機會獲贈國泰單程機票及高達12,000元折扣優惠！

大洋郵輪成立於2002年，憑着一流的貼心服務和獨特的環球航線，屢次榮獲多個國際權威獎項，被評為名列前茅的中型豪華郵輪品牌。而且每艘郵輪的船員乘客比例為1:1.5，致力滿足每一位旅客的需求。



美食佼佼者 奢華住宅舒適感



大洋郵輪的美食為郵輪界中的佼佼者，前法國總統御廚Jacques Pépin獲邀成為船隊的廚藝總監，負責掌管整支大洋郵輪船隊的美食設計，打造出「最佳海上美食 The Finest Cuisine at Sea™」。加上船上的非酒精飲品皆無限量供應，而多間特色餐廳不需額外收費，旅客可無憂無慮享受船上佳餚。

大洋郵輪旗下的「海濱號」（Riviera）於2022年全面翻新，所有客艙和套房都展現了重新設計的奢華住宅舒適感，配上定制傢俱、木質飾面和設計師的點綴，散發出大洋郵輪的獨特優雅，帶來時尚、溫暖和舒適的感覺。所有客艙浴室均綴有光可鑑人的意大利雲石，以和諧色調的特色面料，令其煥發着迷人的現代感。公共空間都全面翻新，配備豪華的新地毯和皮革蓋面的扶手椅。酒吧和奢華的用餐場所都經過優雅的重新設計，提升了美食體驗，同時保持着賓客能在外有家的氛圍。

▲ 海濱號於2022年全面翻新，展現全新的奢華時尚感。

海濱號明春出航 橫越太平洋



海濱號將於明年春季展開精彩旅程，首先是3月10日在新加坡展開「11晚新加坡、汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、香港之旅」，從新加坡登船，先到汶萊摩拉體驗不一樣的國度，再到馬來西亞沙巴、菲律賓長灘島及馬尼拉等旅遊勝地，其後再經台灣高雄回到香港。

另外海濱號於明年4月25日展開「19晚航遊日本、阿拉斯加、加拿大郵輪船票」，在日本橫濱登船，途經多個日本城市包括仙台、函館、小樽等，繼而橫越太平洋，前往美國阿拉斯加多個城市及景點，包括荷馬、科迪亞克、哈伯冰河、霍納冰峽點等，最後在加拿大溫哥華下船。

▲ 海濱號Riviera將於明年3至4月帶旅客環遊亞洲至美洲。

精選旅程推介：



11晚 - 新加坡、汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、香港之旅 郵輪船票

海濱號Riviera

25,998港元起

出發日期：2025/03/10

詳情：按此

旅遊博覽「會場優惠」：首5位現場報名大洋郵輪之顧客，即送國泰航空單程（經濟客艙）機票及機場至碼頭接送。

▲ 汶萊擁有古典而雅緻的獨特魅力。

19晚 - 航遊日本、阿拉斯加、加拿大 郵輪船票

海濱號Riviera

23,998港元起

出發日期：2025/04/25

詳情：按此

旅遊博覽「會場優惠」：首5位現場報名大洋郵輪之顧客， 即享最高12,000港元折扣優惠。

▲ 日本橫濱是日本第一個港都，是世界進出日本的門戶。

除以上限量優惠外，Jetour捷旅在展覽期間亦提供大洋郵輪限定航線優惠及其他指定航線92折+額外船上消費額，詳情可到Jetour捷旅展位了解。

香港秋季旅遊博覽會2024

日期：2024年9月27日至29日（星期五至星期日）

時間：11:00–20:00

地點：香港會議展覽中心5號FG展覧廳

Jetour捷旅展位：TH15, TH16, TH17, TH18, TH19, TH20

一站式郵輪貼心服務

為了讓旅客在郵輪旅程中盡情享受，Jetour捷旅提供專業郵輪服務，包括一站式預訂全球郵輪產品、專人推薦適合的郵輪產品和最新優惠、一站式安排往返郵輪登船/離船地點的機票、酒店及交通接送安排、精心安排登船前和離船後的旅程、提前安排和代訂岸上觀光活動、特色餐廳和船上活動等，並可協助網上預辦郵輪公司的登船手續。

查詢：Jetour捷旅

電話：3180 9966

WhatsApp：9869 5611

（資料由Jetour捷旅提供）