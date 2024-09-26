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癌症殺手｜台女星方文琳自揭2大習慣致食道癌　擁女兒落淚：這一生精彩不後悔

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【方文琳／食道癌／癌症／手術／助眠／飲食／健康】飲食與健康息息相關！台灣歌影視三棲女星方文琳，日前突揭罹患食道癌，指早前身體檢查時驚揭患上食道癌，癌症指數更高達9.8，坦言自己患癌與一助眠習慣相關，幸而近日接受手術治療後，目前情況已趨穩定。

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癌症殺手｜親人曾有患癌病史 身體檢查驚見癌指數超標 

59歲的方文琳昨日（25日）忽然於個人Facebook專頁宣布病情，指自己因有親人罹患大腸癌及胃癌的病史，故今年6月亦進行了身體檢查，但一直未有放在心上，將報告帶回家後便未有再理會。期間女兒發現報告出現紅字，顯示方文琳疑似患上食道癌。母女再將3年前報告取出對比，才發現當時已有紅字警告，癌指數達到7點多，相比正常0至3及抽煙者的4至5高出許多。

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2天後，方文琳接獲醫生電話告知，她的癌指數高達9.8，需要再等兩天切片報告。她坦言，女兒得悉狀況後，某日晚上到房裡哭著拍打她指：「不該妳會有啊，這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！」而她只能無奈回應：

碰上了就面對吧，即使不好，媽咪這一生也夠精彩不後悔了。

癌症殺手｜睡前1習慣疑成罹癌主因

方文琳坦言，這幾年來她都有睡前喝一小杯高粱的習慣，每次喝完都可熟睡7、8個小時，是她更年期出現煩躁身心症狀時、睡前放鬆的解藥，此外平日亦非常喜愛飲熱湯，即使燙到口腔受傷仍不在意，可能因此傷害了食道，但相信濃烈的高粱才是最大主因。

但向來自律的她平日只有睡覺時間才會喝一小杯，因此從未想到會因此患上食道癌。

相關內容：癌症殺手｜50歲男常應酬患食道癌 醫生推薦1家常食物7年未再復發【附預防食道癌7大貼士】

癌症殺手｜術後傷口劇痛 1原因拒服止痛藥

醫生數日後回應，指報告發現她屬於癌前病變，需要再作進一步檢查，之後便開始一連串評估檢查，最終確認腫瘤達10cm面積，決定使用ESD內視鏡黏膜下剝離術，由於面積不小，因此手術時間將近5小時。

方文琳表示，術後幾日無論飲水、流質食物都吞嚥困難，傷口劇痛，她表示醫生曾告知，如果忍不住可以吃止痛藥，但她難以忘懷女兒得知自己患病後，滿是淚水的無助雙眼，而自己平日明明極注重健康常運動，卻因依賴烈酒差點賠上了自己，因此想以這種痛楚「來記取教訓」。

癌症殺手｜好友江蕙前來探望 方文琳感激各方照料

期間同為癌症病友的台灣歌后江蕙亦前來探望，更帶來一大盒保濕面膜，笑指病房冷氣很強皮膚要顧好，搞笑問道：「看我是不是很細心啊」，方文琳亦笑言：「是是是，我愛妳，我們都要健健康康的。」

出院後，方文琳因使用類固醇藥物治療，造成月亮臉、水牛肩的後遺症，但仍決定要健健康康站到台上演出，亦感激醫護人員及女兒們在她患病後的陪伴及照顧。經紀人指，方文琳癌症確認為零位癌，幸而及早發現及治療，近日再追蹤檢查，證實情況一切良好，今次發文是希望可提醒大家健康的重要性。

癌症殺手｜2大飲食習慣恐誘食道癌

據美國癌症協會（ACS）指出食道癌的主要風險因子，第一名是煙草製品，其中抽煙、飲酒及嚼食檳榔屬多種癌症共有風險因子；其次於飲食方面，由於煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物為增加保存期限，會添加亞硝酸鹽作為防腐劑，假如與食物中的「二級胺」結合，可形成致癌物質「亞硝胺」，從而增加罹患食道癌風險，建議應減少食，多攝取富含維生素及礦物質蔬果，以降低罹癌風險。

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癌症殺手｜食道癌高危風險

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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