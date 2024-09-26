MIRROR｜陳卓賢代言YSL Beauty Light Club CLARINS+Paul & Joe+Acqua di Parma美粧情報
撰文： 何偉雄
發布時間： 26 分鐘前
對不少女士來說，衫可以不買，但唇膏和護膚品這些美容產品就不可缺少，畢竟件衫如何漂亮，還要有一個靚樣才可以將服裝提升。每個月都有大量新產品推出，不妨就在這裏為大家update最新的產品情報。
YSL Beauty美粧俱樂部
一提起YSL Beauty，不少人都立即想到歌手陳卓賢，皆因由出道開始已為品牌的星級代言人。由即日起海港城大廈入口大堂變為「YSL Beauty Light Club」， 踏入會場內有不少有趣活動，大家可在Play the Stage互動遊戲賺取Disco Heart心形分數，換取會場限定禮物。
然後再到高訂色彩Color Bar和Libre VIP Lounge享受美粧及香水體驗服務，場內更設有美粧黑膠Drop the look DJ控制台， 大家只須把粧容黑膠唱片放在轉盤上，屏幕上便會顯示特定粧容產品，無論是陳卓賢的粉絲和喜歡粧品的，大家都值得去親身體驗。
Acqua di Parma玫瑰新香
時為90年代，從前旅客往意大利旅行，離不開兩大手信，包括家居品牌Alessi的產品，又或是有過百年歷史的Acqua di Parma香水，後者由蒸餾過的檸檬、柑橘、佛手柑等精華組成的味道成為品牌最暢銷的香水。不過，這年頭香港專門店早已落腳，大家才從手信的名單中另覓新歡。
而近年Acqua di Parma亦積極加入新香成員，剛推出了Luce di Rosa光之玫瑰。這款香水是Signatures of the Sun格調系列的最新成員，它以混合柑橘、保加利亞玫瑰而成。
當中成份以保加利亞卡贊勒克地區盛產的玫瑰花最為重要，原來每逢豐收季節，工人需要選擇露水充盈的至佳時機，用人手逐一將初綻的玫瑰採摘下來，並將玫瑰在短時間內快速進行蒸餾、藉此將玫瑰芳蘊加以保存，因此，無論是該系列的淡香水，又或是身體乳霜，都是愛玫瑰香氣的人必入手的最新產品。
Clarins 9月限定
化粧品類型千變萬化，但以唇膏被視為每個品牌的基礎和入門項目，因此，林林總總不同顏色和質地的唇膏、唇彩、甚至唇油每個月都會推出。今個月CLARINS更推出限定版黑白雙色凝亮護唇油，樽身以黑白格子棋盤為靈感。限定黑色內有著透明淡李子色調，當中加入ph智能顯色技術，這技術能感應唇部的ph值和濕度來顯出不同人獨有的唇部色彩。至於限定白色蘊含白色和銀色珍珠貝母粒子，上唇後立即帶來閃亮透明質感。
Paul & Joe 澳門回歸
話說今年6月法國服裝品牌Paul & Joe旗下的Paul & Joe Beaute美粧副線，於官網宣布結束香港零售業務撤出香港，誰知道不到3個月後品牌正式回歸，但地點卻在澳門新八佰伴設立專櫃，同時亦推出全新系列，當中有Eye Color Palette。
合共5款內含4色眼的影盤以西洋菊雕花為設計，外盒內藏鏡子，內附雙頭眼影棒與眼影刷，內有3種不同質地，包括閃耀珠光、粉霧和霜狀，閃耀珠光可營造珍珠光澤、粉霧可塑造高飽和度的霧感色彩，而霜狀則創造露水般的潤澤與透亮效果，女士們大可各自對號入座。
產品查詢：Acqua di Parma（6321 7457）、CLARINS（2994 6238）、Paul & Joe（853-2895 5748）、YSL Beauty（3180 1655）
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