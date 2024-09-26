東華三院主辦「灣區共建 ‧ 養老實踐」研討會 深化粵港養老服務交流 完善灣區養老體系

▲ 一眾主禮嘉賓合照，包括香港特別行政區政府勞工及福利局副局長何啟明太平紳士（左五）、 廣東省民政廳養老服務處處長陳愛兵先生（左四）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室社 會工作部四級調研員李越瀚先生（左二）、東華三院鄧明慧主席（右四）、香港社福界心連心大行動 主席兼立法會議員管浩鳴 BBS 太平紳士（左三）、東華三院副主席暨社會服務委員會主任委員伍怡 先生（右三）、東華三院行政總監蘇祐安先生（左一）、啟創（香港）社會服務網路主席鄒小磊先生 （右一）、啟創社會服務總監羅觀翠女士（右二）。

香港特區政府與廣東省民政廳於 2023 年 5 月共同簽署《關於共同推進粵港兩地養老合作的備忘錄》。為進一步推動粵港兩地養老服務領域的交流合作，由東華三院主辦、廣州市啟創社會工作服務中心合辦的「灣區共建 • 養老實踐」研討會已於 9 月 12 日假中國廣州花園酒店圓滿舉行。研討會獲香港社福界心連心大行動支持，來自粵港澳大灣區的社會服務機構管理人員及員工、養老服務從業人員、養老服務培訓專業導師及學生等超過 300人就跨境養老服務、照顧者支援服務等主題進行分享交流，共同促進大灣區養老服務的全新發展。

香港特別行區政府勞工及福利局副局長何啟明太平紳士、廣東省民政廳養老服務處處長陳愛兵先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室社會工作部四級調研員李越瀚先生、香港社福界心連心大行動主席兼立法會議員管浩鳴BBS太平紳士、東華三院鄧明慧主席、東華三院副主席暨社會服務委員會主任委員伍怡先生、東華三院行政總監蘇祐安先生、啟創（香港）社會服務網路主席鄒小磊先生、啟創社會服務總監羅觀翠女士等嘉賓共同主持啟動儀式，冀望通過研討會提升大灣區養老服 務專業水平。

▲ 東華三院鄧明慧主席在研討會上致歡迎辭。

東華三院鄧明慧主席在開幕致辭說，此次研討會將為業界創造及提供新的合作平台，有效凝聚力量，推動建設大灣區高質量的養 老服務，完善大灣區養老服務體系，惠及廣大的有需要社群。

▲ 廣東省民政廳養老服務處處長陳愛兵先生致辭。

廣東省民政廳養老服務處處長陳愛兵先生在致辭中表示，廣東省人民政府高度重視養老服務的融合發展，積極爭取政策支持，加強養老體系的建設，圍繞長者的養老需求，持續深化大灣區養老服務的合作，提升長者的幸福感。

香港社會福利署首席顧問（安老服務）陳德義先生就「灣區新領域、安老多選擇」的議題作了主題演講分享，介紹香港社會福利署「廣東院舍照顧服務計劃」的最新發展，帶領參加者共同探討服務標準、人員培訓等議題。

▲ 東華三院鄧明慧主席（左）與勞工及福利局副局長何啟明太平紳士（右）合照。

▲ 勞工及福利局副局長何啟明太平紳士（右）頒發紀念品予香港社福界心連心大行動主席兼立 法會議員管浩鳴 BBS 太平紳士（左）。

香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群教授在專題分享中介紹了香港人口老齡化的現狀，並深入討論現有的安老服務體系，分享現時最新的服務發展，討論「消除老年歧視」、「年齡宜居社區建設」、「個性化融合支持」、「以人為本的長期照顧」四個重點議題。

深圳大學政府管理學院社會學系唐詠教授在專題演講中，深入分析大灣區現行的養老服務政策框架，探討大灣區養老服務的未來發展趨勢，並且引領參加者討論未來養老服 務領域的創新路徑和政策制定策略，為構建更健康、包容和可持續的養老服務體系提供思路和啟示。

▲ 東華三院鄧明慧主席（左一）頒發感謝狀予主題及專題講者。

▲ 東華三院伍怡副主席（右二）頒發感謝狀予講者。

▲ 一眾嘉賓合照。

大會下午更設有6個論壇，讓參加者就不同養老服務主題進行交流。

論壇一：跨境養老服務

論壇由粵港澳大灣區香港社會服務專業聯盟副主席黎永開先生主持。香港復康會高級經理（持續照顧、國際及國項目）劉淑燕女士分析了跨境安老院舍的挑戰及機遇；粵港澳大灣區康養產業促進會會長陳志育先生介紹了跨境養老服務的標準；香港新家園協會駐港澳長者安老服務中心（深圳）主任戴玉女士則分享了跨境養老服務經驗。參加者圍繞上述三個議題討論，共同為跨境養老服務出謀獻策。

論壇二：照顧者支援服務

論壇由東華三院部門高級經理（安老服務）伍芷君女士主持。香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群教授引領參加者思考香港照顧者支援服務的新發展；東華三院亮然坊主任陳寶珠女士介紹了東華三院的護老者服務；東莞市鵬星社會工作服務社副總幹事李素娟女士分享了東莞市失能老人照顧者的賦能實踐。通過灣區內不同機構的經驗分享，共同為長者搭建社會支援照顧網路，守護長者的健康生活。

論壇三：安寧照顧服務

論壇由香港社會服務聯會長者服務專責委員會主席馬錦華先生主持。香港大學賽馬會安寧頌計劃副項目總監秦嘉明女士分析了晚期照顧服務的發展與挑戰；香港中文大學醫學院那打素護理學院陳裕麗教授介紹了預設照顧計劃的落實與執行；廣州市啟創社會工作服務中心醫務服務總主任吳淑婷女士分享了啟創在廣佛地區跨專業團隊的安寧照顧服務，以人為本，關注晚期病患長者需求，讓每個生命都活得有尊嚴。

論壇四：創新養老

論壇由中山市啟創社會工作服務中心執行總監吳俊映 女士主持。兩地的演講嘉賓分享了三種創新養老的模 式。其中，東華三院煮餸易業務統籌經理梁文傑先生介 紹了「食得是福」香港軟餐（又稱「照護食」）的發展；香港房屋協會社區及長者服務總監吳家雯博士分享了香港創新養老 模式；順德和泰中心總經理盧永紅女士圍繞佛山市順德和泰中心的跨代共居養老模式進行分享。不同的創新養老模式，為大灣區養老服務提供了更多思路。

論壇五：智慧養老

論壇由廣東開放大學法律與行政學院副院長劉忠權教授主持。香港社會服務聯會長者創新及科技項目總監黃 慧賢女士介紹了香港樂齡科技的發展；港灣智通有限公司執行董事許淩雲先生提出了「灣區優勢互補，共促養老 科技發展」，介紹「內地製造+香港測試+國際市場的共創共贏」發展模式；江門市老年學會會長梁健玲女士介紹了「一鍵助你樂安居」江門市居家養老服務科技的實踐。透過應用科技，更好地回應3老年人的需求，讓老年人能夠共用發展成果，安享幸福晚年。

論壇六 ：失智症服務

論壇由華南農業大學公共管理學院社會工作系教師李穎奕博 士主持。「 失智症」是經常討論的人口老齡化議題，香港老年學會會長梁萬福醫生分析了失智症帶來的挑戰及應對方法；東華三院高級職業治療師（安老服務）黃楚維先生講解了失智 症服務的發展、現況和挑戰；中山市啟創社會工作服務中心長者服務主任侯雅夢女士介紹了中山市社區養老服務中的失智症 醫社合作模式。透過跨專業、多手段、多維度的方法，幫助長者改善認知功能，提升長者的生活品質。

▲ 一眾嘉賓合照。

「 灣區共建 • 老實踐」 研討會增進了粵港澳大灣區養老服務從業員的交流合作，凝聚專家及學者共同探索服務發展，提養老服務的質素，為長者創造更溫馨、更和諧的養老新環境。

▲ 東華三院行政總監蘇祐安先生（中）與嘉賓合照。

東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東 華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。現時東華三院共有380個服務單位，包括5間醫院、37 個中西醫療衞生服務單位及1個社區藥房、60個教育服務單位、246個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新的社會 服務單位，3個過渡性房屋計劃、1個地理空間實驗室 (營運伙伴 )、1個回收便利點、兩個肩負守護和保育本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心，以及24個提供殯葬及廟祀服務的公共服務單位。

（特約）