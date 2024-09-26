東張西望丨港婦南韓濟州汗蒸幕影相打卡惹禍　被控候審滯留當地3個月未有歸期

▲ 《東張西望》報道，一名港婦在韓國濟州旅行時於汗蒸幕拍照惹官非。

【東張西望 / 韓國 / 濟州 / 汗蒸幕】大家去旅行都會影相打卡，可是一名港婦去韓國濟州旅行打卡卻惹禍上身！有觀眾劉生向TVB《東張西望》報料求助，指太太與朋友在7月跟團去韓國濟州旅行，可是去其中一個景點因不知汗蒸幕不准拍照，卻影相打卡，結果在場有韓國人報案惹上官非。

劉生指，由7月7日起，劉太被扣留了3日，至7月9日其團友已回港，只剩下劉太一人。在一位韓國濟州旅行社經理聯絡協助下，劉太離開警署，惟仍需留在當地等待訴訟，可是到今劉太仍一直滯留濟州。

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東張西望丨滯留當地歸家無期

而劉生表示，曾找入境事務處幫忙，並與當地一個名為「華人之家」的組織接觸跟進事件。期間有3位事主要求和解金合共1500萬韓圜，折合約18萬港元，惟劉太表示沒那麼多錢，對方減至約9萬港元。

但當劉生在匯錢前致電太太時，劉太卻指現在即使付錢還要捱告。劉生不忿地表示：「唔係呀嘛？都畀咗和解金，又要告？」劉太指因為「和解金」現轉是「協議金」。

事件擾攘到今，劉太歸家無期，劉太不慣當地食物，每日還要「燒銀紙」般付酒店費，並且她患糖尿病，本來8月要覆診，劉生只好透過旅行社寄藥物給太太，他無奈表示即時入獄也不是問題，總比現在「漫無目的滯留」情況為好。

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東張西望丨澡堂女性專區拍攝

TOPick翻查，韓媒在7月有報道該事件指，濟州西部警察署在7月8日，以涉嫌違反當地《性暴力特例法》拘捕一名60多歲女遊客，以及限制出境。

據指涉事婦人在7月7日上午於濟州一處大眾澡堂的女性專區，涉嫌用手機拍攝他人的裸體，警方檢查該婦人手機，發現當中把3至4名澡堂客人拍入鏡內。而婦人受查時解釋因對澡堂設施感驚奇而用手機打卡，卻想不到惹禍上身。

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