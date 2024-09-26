公屋奇景｜公屋安裝5部冷氣有古怪？ 誇張奇景塞爆窗戶網民猜測：低溫處理工場？

▲ 公屋安裝5部冷氣有古怪？ 誇張奇景塞爆窗戶網民猜測：低溫處理工場？

【公屋/公屋熱話/公屋住戶/冷氣機/房屋署/安裝冷氣機指引】根據房署資料，公屋住戶如安裝冷氣機需向房署遞交申請表格，確保單位內所有冷氣機裝置不會超逾現有供電量。近日，有公屋住戶單位竟安裝了5部冷氣機，而且窗戶被多部冷氣機塞爆奇景極其誇張，不少網民猜測單位內是否低溫處理工場還是幼稚園設施？

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公屋熱話｜5部冷氣機

天氣炎熱，安裝冷氣機消暑並不出奇，以3房單位為例，安裝3部冷氣機（包括分體式及窗口式）不出為奇。近日，一名網友在 Facebook 群組發文並上傳照片，展示了一個公屋單位的窗戶上安裝了5部冷氣機，因對此感到疑惑。根據樓主的描述，該單位位於一棟大廈的二樓，左右兩側的窗戶各自裝有2部冷氣機，而右側窗台下方又有1部冷氣機。從相片可見頗為礙眼，其他單位的窗戶下方普遍僅見1部冷氣機的風口，這樣的配置令不少網民感到驚訝。

公屋熱話｜網民推測單位用途

帖文引來不少留言，網民們紛紛發表看法，有人戲稱該單位為「低溫處理工場」，認為這樣的冷氣機配置似乎不合常理。更有網民質疑：「如果5部冷氣機同時開，這個單位如何能夠承受如此大的電壓？一定會跳掣！」另外，也有網友表示，正常情況下不可能同時開啟這麼多冷氣機，3部已經足夠。

討論中，部分網民開始推測這個單位的用途，認為可能並非一般的公屋單位，甚至懷疑這些冷氣機可能屬於樓下的幼稚園或其他機構。有網友提問：「係咪下面幼稚園㗎？」另有網友則表示：「應該係院舍之類」，引發了更多的猜測與討論。

公屋熱話｜公屋裝冷氣需申請？

根據房署資料，公屋住戶如需安裝冷氣機（包括分體式及窗口式），需向房署遞交申請表格。上面列明住戶須根據《建築（小型工程）規例》聘請「訂明註冊承建商」進行所需工程，及確保單位內所有冷氣機裝置不會超逾現有供電量，並需承擔冷氣機裝置的安全。若住戶未能遵照房署要求安裝冷氣機，房署可根據房屋條例第19條「租契的終止」規定終止租約。

公屋熱話｜正確安裝冷氣機指引

就有關公屋住戶正確安裝冷氣機，臨時立法局向房屋事務委員會發出以下提問。

1. 那些類型的公屋大廈設計上並不太合適安裝冷氣機？這些樓宇落成年份、分佈和地區位置。

基本上，房署現時所有新舊類型的公屋大廈均有適當核准位置安裝窗口式冷氣機。

2 若(1)所述的公屋大廈安裝冷氣機，如何確保避免出現氣體爆炸的危險？

房署指定為安裝冷氣機的位置，是符合安全標準的。就近日傳媒報導有關新長條型公屋住戶將散熱器搬回屋內安裝近露台煤氣錶附近會引致爆炸一事，房署曾徵詢煤氣公司，確定煤氣錶和煤氣喉均能承受一般冷氣機所排出的熱氣，只要將原本作為通風的露台保持開敞，使空氣流通便不會構成危險。住戶安裝冷氣機時應該在冷氣機與煤氣錶/喉之間預留最少150釐米(六吋)的距離，或在散熱器和煤氣錶之間加隔熱板及避免將散熱器的出風口直接面對煤氣錶。房署已將以上資料及安全指引通知有關的居民及居民團體，加強他們對家居安全的認識。

3. 為何一些新型公屋大廈(例如和諧式)，均沒有冷氣機位的設置，反而早一代公屋，例如Y型公屋大廈卻有冷氣機的安裝位置呢？

如(1)所述，所有公屋類型包括和諧式大廈均有安裝窗口式冷氣機的適當核准位置。

4. 政府會如何保證(1)所述的公屋大廈安裝冷氣機是安全的？具體計劃如何？

一直以來房署都十分關注安裝冷氣機的安全問題。因此早在住戶簽署租約準備入伙時，屋邨辦事處職員都會向住戶詳細解釋租約條款，並提醒住戶如要在單位內安裝或更改任何裝置，包括安裝冷氣機，必須先向屋邨辦事處查詢和申請，獲得批准後才可進行工程。這條款已清楚列明在租約上。現時適當地安裝在公屋單位的冷氣機，獲房署批准安裝的數目約佔七成。

近年公屋居民的生活質素不斷提升，房署相繼改善了屋邨電力供應，公屋居民安裝冷氣機的情況日漸普及，未獲房署批准便擅自安裝的冷氣機數目，也隨著有增加的現象。這些違例安裝的冷氣機，對途人(包括居民本人)，會構成潛在危險，影響公眾安全。如冷氣機墮下，住戶亦難免承擔法律責任。

有見及此，房屋委員會作為一個負責任的業主，認為以往勸喻的方式未必能收到理想的效果，有需要進一步加強管制違例的冷氣機，對屢勸不改的居民採取更嚴厲的行動。故此特別設立了一個專責小組，使能更有系統地統籌管制行動，透過大型教育性的宣傳活動和採取措施加強公屋住戶對安裝冷氣機的安全意識，以避免意外的發生。房署計劃逐步在三年內取締屋邨內不符合規格安裝的冷氣機。

5. 為何現在剛建成或建築中的和諧式公屋已更改設計，加設冷氣機位，是否上一代和諧式公屋的有關方面設計存在問題？原因為何？

一直以來，房署都不斷改善公屋大廈的設計，以配合科技的進步及住戶日益提高的要求。和諧式公屋因為各型號設計有別，而有不同的外觀，並不代表舊的型號設計存在問題。剛建成或建築中的和諧式公屋加設有冷氣機槽位，應更能迎合住戶的需求。但不論何種類型的和諧式設計，居民皆可將窗口式冷氣機安裝在原裝窗或冷氣機槽內。

6. 上述(5)的剛建成或建築中的公屋大廈，興建中有多少？落成有多少？

有加設冷氣機槽位的和諧式公屋已有182座落成，而仍在興建中的共有70座。

7. 房屋署提供的安裝冷氣機指引內容如何？居民如何得知自己安裝的冷氣機是否正確和安全？

房署提供住戶的安裝冷氣機指引包括向每戶發放的指引單張，申請安裝冷氣機須知表格及核准安裝冷氣機圖則和安裝方法。居民如要安裝冷氣機，可向屋邨辦事處申請及索取所屬單位類型的安裝圖則及指引，並聘請註冊技術工程人員按指引安裝及經常維修保養冷氣機，使可確保安全。

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