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遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

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30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡，樂園回應：借艇炫技出意外。

【健身網紅／水上摩托艇／遇溺／極限運動／水上漂移／意外】重慶一名健身網紅近日在駕駛水上摩托艇時，意外落水失蹤，相關人員趕到現場後展開搜救，遺體於凌晨2點被打撈上岸。事發地點有樂園負責人表示，該名網紅是借他人的摩托艇「炫技」，未料竟發生意外。

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遇溺意外｜網紅駕駛摩托艇意外落水身亡

綜合内地媒體報道，9月22日，重慶一名30歲的健身網紅「烈陽」，在東津沱濱江公園附近水域駕駛水上摩托艇時側翻落水，掀起水花，隨後不見蹤影。相關負責人得知消息後立即趕到現場，並安排人員展開搜救。23日凌晨2點，落水者何某的遺體被打撈上岸。

事發後，有網民在網上發布影片稱，事發地點是東津港灣水上樂園。不過，該水上樂園相關負責人回應稱事發地點並非該樂園，而是在外圍，落水者不是該樂園的工作人員，所駕駛的摩托艇亦非該樂園所提供。

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更多相關報道：遇溺｜27歲健身網紅　戶外游泳意外溺亡　生前最後影片驚現「兩個字」

遇溺意外｜樂園回應：是私人摩托艇

該樂園負責人確認逝者就是該健身網紅：「下午6點，本來他（「烈陽」）的朋友都喊他走了走了，去吃飯，可他這個人喜歡極限運動。看到岸上觀眾多了異常興奮，就去秀兩下（摩托艇），哪曉得就沒回來。」他又透露，

我們認識，他（逝者）已經去世了，本身是很好的兄弟伙。當時他借別人的摩托艇炫技，沒想到出了意外。

據了解，健身網紅「烈陽」在社交平台抖音上約有10萬粉絲，年齡標註為30歲，主頁簡介稱其個人愛好是健身、游泳、衝浪。他多次發布在東津港灣水上樂園活動的視頻，包括跳水、騎摩托艇等。9月22日14時46分，他發布了最後一個健身視頻，之後再也沒有更新。

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該負責人又猜測，事故原因是事主撞到頭部之後，無知覺沉到水下：「根據我的經驗，他玩水上漂移時速度太快了，直接一個漂移摔水裏去了。頭部可能撞到了，加上摔出去的離心力，摔進水裏就沒有知覺直接沉下去了。後來打撈了6個多小時，撈起來人就沒了，我們全部都下去搜救了。」

目前，因摩托艇事故造成傷亡，東津港灣水上樂園已經停業整頓，接受相關部門調查。記者聯絡了文旅局，工作人員回應指：

這次出事的是私人的摩托艇，具體情況要公安和應急部門調查結果出來後才知道。這里面有沒有經營行為，也要等調查結果。

同場加映：6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

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